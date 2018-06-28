Меняем электропроводку: что нужно знать до приезда электрика?

Мы узнали у Юрия Бригалда, мастера-электрика с 35-летним стажем, что нужно сделать в квартире до того, как специалисты начнут монтировать электропроводку.

От этого зависит, на каком расстоянии от потолка электрик будет прокладывать кабель. Принцип такой: если планируется установка подвесного или натяжного потолка, провод должен остаться в доступной зоне. Учитывать этот момент нужно, даже если установка навесных потолков у вас в далеких планах.

Какой карниз вы планируете установить в комнате: потолочный или настенный, с подсветкой или без? Если выбор в пользу настенного, предупредите об этом мастеров: там, где будут крепления, проводка проходить не должна. А если задумываетесь о подсветке или хотите установить электрокарниз, вам нужны будут выводы проводов недалеко от окна.

Да, это тоже важно. Она не должна закрывать выключатель. Продумайте, будет ли у дверного проема стоять мебель, с какой стороны будет находиться. Мастера говорят, на их практике часто бывали случаи, когда розетки и выключатели в итоге оказывались в стенном шкафу или над полкой.

Обычно они требуются над кроватью, рабочей зоной, обеденным столом и местом для чтения. Так что уже на этом этапе нужно определиться с зонированием помещения. И не забудьте про ванную, там вам может понадобиться подсветка зеркала.

Лучше много розеток, чем удлинители по всей квартире. Ненужные электроразъемы потом можно скрыть. Интернет-розетки и розетки телефонные планируем поближе к рабочему месту. Кабель антенны рекомендуют прятать за телевизором, значит, в гостиной располагаем его на высоте 120 см, а в спальне, где телевизор обычно смотрят лежа, — 2 метра.

Розетки для стационарного оборудования (кондиционера, микроволновки, холодильника, компьютера, телевизора) должны быть расположены так, чтобы к ним был свободный доступ, но при этом чтобы приборы их прятали.

Бойлеру, стиральной и посудомоечной машинам, а также электроплите. Это более мощное оборудование, для него нужны специальные розетки и кабель с большим сечением. Тут идет речь о вашей безопасности. В общем, место расположения этих приборов тоже нужно знать заранее.

Европейский (10 см от пола) или советский (90 см от пола)? У каждого свои плюсы и минусы. В первом случае мы получаем удобный доступ к электричеству для напольных торшеров и редко используемой техники вроде пылесоса. Во втором — для приборов, которые расположены на какой-то поверхности. Включать вилку в розетку, вмонтированную на высоте 90 см, удобнее — не приходится нагибаться. С другой стороны, если техника всегда находится на одном и том же месте и не требует постоянного выключения из сети, больше подойдет розетка, расположенная ниже, чтобы максимально были скрыты провода питания.

Пригодится, когда нужно будет проводить обслуживание сети или вносить изменения при следующем ремонте, если вы все-таки что-то не учли.