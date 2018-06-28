4 дня крутых скидок в салоне «Светильники»

Летняя жара — это не только текущие погодные условия, но и название акции, приуроченной к ним. 28, 29, 30 июня и 1 июля в салоне «Светильники» на Малой Ордынке, 39 будут особенными. Здесь началась глобальная распродажа с невероятными скидками.

Самое время купить модный и стильный светильник для интерьера! Найдётся всё, что только пожелаете. Оригинальные потолочные светильники и подвесные модели из муранского стекла, настольные лампы и хрустальные люстры, бра с тканевыми абажурами и современные настенные светильники, торшеры и светодиоды.

В акции участвуют товары многих именитых брендов — уникальный шанс приобрести дизайнерский аксессуар за полцены или ещё меньше. Надо лишь искать светильники с цветными бирками. Цвет имеет значение: голубой означает скидку 40%, зелёный — 60%, а красный — 80%! Прописью — восемьдесят процентов. Мы уже полетели в салон, потому что такое крутое предложение можно встретить нечасто.

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