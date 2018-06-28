Яркая квартира в стиле ретро

Маленький трёхногий журнальный стол заставляет вспомнить об эстетике 50-х прошлого века. Здесь он как нельзя более кстати: его «легкомысленный» характер снимает впечатление тяжести от крупногабаритной мебели у стен

Заказчик обратился к специалистам с просьбой обустроить жильё для дочери-студентки. Девушке нужны были кухня-столовая, отдельная гостиная, вместо автономной спальни — кабинет с раскладным диваном, достаточное количество мест для хранения. Санузел должен был остаться раздельным. В оформлении предпочтение отдавалось современной стилистике с лёгкими элементами классики и нетривиальным колористическим решением, менявшимся в процессе работы.

Картина удачно сочетается с оформлением зоны отдыха с мягким объёмным диваном. Живопись словно вобрала в себя краски интерьера и служит нежным переходом от весомой материальной среды к тому, что принято называть настроением

Перепланировка

Проекция квартиры представляет правильный, чуть вытянутый прямоугольник с тремя оконными проёмами. Длинный L-образный коридор соединяет выходы из всех помещений, к одной из комнат примыкает маленький балкон. Изменение структуры не требовалось, за исключением очень незначительных деталей: удалили подоконные блоки в проёме, ведущем на балкон; для того чтобы установить двустворчатую дверь, чуть сместили дверные проёмы в комнаты.

Двустворчатые распашные двери вносят в интерьер некоторую торжественность и усиливают звучание классической темы. Интересная деталь: большая часть дверных полотнищ окрашены в светло-серый тон Ремонт

Состояние квартиры потребовало основательного ремонта со сносом всех прежних ненесущих перегородок и удалением старых покрытий, новые стены возвели из гипсоблоков. Выполнили стяжку, заменили радиаторы. Напольное покрытие — керамогранитная плитка и инженерная доска со специальным покрытием. Потолки и существующие стены выровняли штукатуркой, в сан­узле уровень понизили с помощью гипсокартона. Межкомнатные двери нестандартной высоты — 2,3 м, дабы они гармонировали с общими пропорциями. На окна установили двойные стеклопакеты, подоконники изготовили из кварца. Радиаторы закрыли экранами. Балкон отремонтировали, заменили стяжку, выполнили остекление, пол облицевали той же плиткой, что и в коридоре и кухне.

В рабочей зоне создано максимально возможное количество мест для хранения. Глянцевая синяя плитка фартука эффектно контрастирует с цветом фасадов и придаёт рабочей зоне глубину

Дизайн

Классический декор в сочетании со звучными красками и формами мебели в духе ретро середины прошлого века напоминает о скандинавском дизайне и придаёт интерьерам артистизм и притягательную эмоциональность. Фиолетовый, бирюзовый, серо-голубой, золотисто-коричневый, жемчужно-розовый, горчично-жёлтый, «подсвеченные» белым или оттенённые серым, воспринимаются почти как живопись на полотнах, украсивших стены квартиры.

Комфортные очертания большого кресла с двухцветной обивкой словно приглашают погрузиться в спокойный отдых и созерцание живописной гаммы интерьера или заняться чтением: с креслом соседствует комод, в котором хранятся книги

Рациональная, хотя и вполне традиционная структура каждого помещения и квартиры в целом со встроенной объёмной мебелью, крупными однотонными плоскостями позволила «уступить место на сцене» деталям с выразительными силуэтами или контрастным по отношению к окружающей среде цветом: креслам с высокими спинками, журнальному столику, пуфу с ренессансным рисунком каркаса, диванам с сочной однотонной обивкой. Заботливо проработаны детали мебели, изготовленной на заказ: тонкий рисунок филёнок шкафов в гостиной оттеняет патина, асимметрично окрашены дверцы комода. Даже цвета подоконников из кварца различны в соответствии с дизайном комнат, в которых они расположены.

Письменный стол в спальне-кабинете поместили рядом с окном, мягкий уголок — в глубине комнаты, картина над торцом дивана написана Еленой Урановой специально для этого интерьера, и гармонично сочетается с колоритом всей зоны. В рабочей части доминируют строгие тона, а вместо декора на стене пробковый экран, к которому удобно крепить полезные памятки

Заключительный аккорд помогла расставить авторская живопись. Полотна без рам вступают в активное взаимодействие с цветом стен, как, например, написанная Еленой Урановой картина над диваном в спальне-кабинете.

Многоцветная палитра интерьеров меняется в каждой зоне, даже цвета подоконников из кварца и карнизов подобраны в соответствии с колоритом комнат.

Минималистская чёрно-белая гамма ванной комнаты дополнена лишь краской оттенка воды в верхней зоне, аксессуары серебристые — здесь глаз отдыхает от цвета

Классические детали

В процессе ремонта пришлось удалить всю прежнюю лепнину, находившуюся в плачевном состоянии. Ауру классики теперь создают другие детали: рельефные потолочные карнизы из окрашенного гипса и высокие плинтусы, филёнчатые фасады шкафов и в том же ключе исполненные межкомнатные двери. Именно такие особенности декора в сочетании с классичными светильниками, мебелью и аксессуарами, элегантной напольной плиткой дают прочувствовать сопричастность ордерной архитектуре. Особенностям каждого помещения отвечают и такие нюансы, как высота карнизов: в прихожей она составляет 24 см, гармонируя с пропорциями встроенного шкафа, большим зеркалом, свободным пространством; в комнатах — 16–17 см, что отвечает более «плотной» предметной среде, здесь много иных акцентов. Важно, что в каждом случае карнизы окрашены в цвета, более соответствующие общей гамме.

Почти все столярные изделия в прихожей спроектированы для этого интерьера, в их числе внутренняя панель входной двери и зеркало; рисунок рамы подсказал итальянский образец

Квартира находится в кирпичном доме с монолитно-бетонными перекрытиями. Первоначально предполагалось провести лишь лёгкий ремонт, но состояние квартиры потребовало кардинального обновления. Так как толщина прежнего напольного «пирога» была значительной, после его удаления, выполнения новой стяжки и выравнивания потолков удалось сохранить прежнюю высоту помещений. Будущая хозяйка отдавала предпочтение чёрному цвету, но света в квартиру попадает не очень много, и колористическое решение трансформировалось в звучную палитру с доминированием холодных тонов. Инженерная доска, которой облицованы полы, — со специальным покрытием: дерево выглядит как пропитанное маслом, но при этом по прочности покрытие соответствует лаку. В кухне под окном сделали шкаф, выполняющий функцию холодильника: ниша досталась от прежних времён.

Андрей Уранов, Елена Уранова

Дизайнеры, автор проекта