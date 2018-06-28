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Как угодить заказчикам: дизайн трёхкомнатной квартиры в «сталинке» для молодой семьи
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Как угодить заказчикам: дизайн трёхкомнатной квартиры в «сталинке» для молодой семьи 

Roomble.com 28 июня 2018
Фото: Roomble.com
Часто встречается конфликт дизайна с окружающей средой. Но сегодня не тот случай. Дизайнер Раиса Маляренко сумела интегрировать современные тенденции интерьера в «сталинский» дом на Чистых прудах.
Раиса Маляренко, дизайнер интерьеров
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Окончила МГХПУ им. С. Г. Строганова, специализация — художник по проектированию интерьера и оборудования. Преподаёт на кафедре проектирования интерьеров МГХПА им. С. Г. Строганова. Руководитель, дизайнер и генератор идей в собственной студии дизайна интерьеров RAISA & Co.
Разработка интерьеров студии тесно связана с предметным дизайном и отделочными материалами, а сотрудничество со специалистами высокого класса позволяет делать качественные, детально проработанные интерьеры, максимально отображающие характер его обитателей.
Проекты ВСЕ  Перепланировка и дизайн пятикомнатного дома площадью 318 кв. м для молодой семьи с двумя детьми в Тарусе Дизайн трёхкомнатной квартиры в «сталинском» доме площадью 93 кв. м для молодой пары в Москве, парковая зона Чистые пруды
— Создание интерьера для меня не просто творческий процесс: в каждом пространстве я рассказываю историю о его владельцах. Этот интерьер в квартире одного из московских «сталинских» домов для молодой интеллигентной супружеской пары решён в спокойных, респектабельных тонах.
Архитектура здания, вид из окон, высота потолков и частично сохранившаяся лепнина изначально подразумевали строгий облик пространства в стиле неоклассики, однако заказчикам очень хотелось современных дизайнерских решений и обязательного наличия кирпичной кладки. Поэтому основной задачей было подобрать такие стилистические комбинации, которые удовлетворили бы пожелания заказчиков и при этом соответствовали историческому контексту.
На первую же встречу клиенты принесли фото понравившихся обоев с просьбой использовать их в интерьере. А также обозначили свои предпочтения в цветовых сочетаниях: бежевый, голубой, цвет горького шоколада. Так что планировочное и стилистическое решения созрели моментально: классическое построение пространства с преобладанием светлых цветов и тёмными акцентами, как бы объединяющими помещения и подчёркивающими геометричность линий.
Была сделана небольшая перепланировка, чтобы увеличить количество функциональных зон и сделать квартиру более удобной для жильцов. В результате удалось создать пространство для столовой, совмещённой с кухней, а также найти место для гардеробной.
Элегантная кухня скомпонована по принципу симметрии — с островом по основной оси. Римские шторы из полупрозрачного серого льна поддерживают лаконичность и строгость зоны, объединяющей кухню и столовую, а чёрные люстры придают богемность.
Интерьер кабинета выстроен на контрасте светлых и тёмных тонов, за счёт чего получилось придать комнате динамичности. Стеллаж без излишних декоративных деталей во всю высоту стены уравновешивает сложный рисунок обоев, которыми оформлена противоположная стена.
Спальня добавляет в общую сдержанность всего пространства немного дерзких нот. Она получилась очень воздушной за счёт текстиля — его рисунок повторяется в декоре стены, отделанной обоями с флоральным бирюзовым узором — и мебели шоколадных оттенков. При этом удалось избежать ненужной резкости и создать настроение, рождающее чувство гармонии и умиротворения.
В результате получился лаконично-спокойный интерьер с интересными, свежими деталями и мягкой палитрой цветов и фактур. И через некоторое время после завершения ремонта кабинет легко трансформировался путём замены мебели в детскую комнату для новорождённого.
Список брендов по помещениям
Кухня:
кухня — Cesar;
плитка — Bardelli.
Гостиная:
стол, стулья и TV-тумба — Longhi;
диван — Bo Concept;
краска — Caparol;
лепнина — Orac Décor;
люстра — «Леруа Мерлен», абажуры — на заказ по индивидуальному проекту.
Спальни:
мебель — Longhi;
светильники — по индивидуальному заказу;
обои и ткани — Osborne and Little;
краска — Caparol;
лепнина — Orac Décor.
Санузлы:
ванная — Villeroy & Boch;
раковина и унитаз — laufen;
столешница — натуральный сланец Silver Blue.
Книжные полки — по индивидуальному заказу. Двери, шкаф в прихожей и гардеробная — на заказ по индивидуальному проекту.
В статье использованы работы фотографа Павла Иовика.
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