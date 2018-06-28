Как превратить ванную комнату в самое стильное помещение дома

Мы привыкли, что ванные комнаты несут в себе чисто технические функции: принять душ, умыться и т.д. И в большинстве случаев относимся к дизайну этого помещения не столь придирчиво, как к дизайну, например, спальни. Разложили плитку, расставили сантехнику — задача минимум выполнена.

А если подойти к дизайну ванной комнаты, как к полноценному помещению, со своими законами, находками и фишками? Почему бы не сделать это помещение роскошным, удобным и классным, чтобы тут хотелось проводить больше времени? Поговорили с дизайнером Инной Азорской, которая дал массу ценных советов по части интерьера ванной комнаты.

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1. Понять, что нужно ванной комнате

В любой ванной комнате обязательно должна быть раковина со смесителем, унитаз и на выбор — душ или ванна. Всё остальное размещают в зависимости от оставшегося свободного места и потребностей хозяев квартиры, веское слово которых всегда будет решающим при любом ремонте. Всегда стоит ориентироваться на то, что нужно, дабы каждый сантиметр был задействован верным образом. При этом надо продумать моменты хранения и избежать загромождения пространство лишними деталями — то есть создать полноценный и органичный интерьер.

Инна Азорская

Хочу привести в пример ванную из моего недавнего проекта квартиры на острове Балчуг. Задача стояла сложная — на площади 10 квадратных метров нужно было расположить отдельно стоящую ванну, встроенную душевую кабину, унитаз, биде, полноценную раковину с мебелью и многочисленные шкафчики для хранения. Я всегда за особый дизайн и за полноценные ванные комнаты с обилием различных функций и мест для хранения, поэтому с удовольствием взялась за работу.

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2. Превратить минусы в плюсы

Помещение, которое досталось дизайнеру, имело вытянутую форму, а посередине располагались монолитная колонна и воздуховоды. Нужно было обратить недостатки в преимущества, с чем Инна мастерски справилась. В небольшой нише, которая получилась из-за монолитной колонны посередине, она расположила душевую кабину. А по другую сторону осталось место для отдельно стоящей ванны и раковины. Стеклянная дверка получилась сдвижной, чтобы не задеть унитаз и биде.

Инна Азорская

Чтобы комната не смотрелась грустно, в обычной раскладке плитки я применила несколько дизайнерских приёмов. Стену за ванной я выделила мозаичным панно, стену за раковиной полностью облицевала зеркалом и туда получилось встроить телевизор. Остальные стены — керамогранит под оникс, причём не до потолка, а закончила его бордюрчиком, пустив дальше венецианскую штукатурку.

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3. Добавить оригинальности

Речь идёт о декоре и дополнительных элементах интерьера, а также сценариях освещения. Во всё том же примере с Балчугом их несколько — основной свет и подсветка низа ванны. Дизайнер также расположила 2 шкафа для полотенец и косметики и подчеркнула их внутренней подсветкой.

Одной из фишек интерьера ванной стал небольшой винный холодильник. Можно расслабиться в ванне с пеной, налить себе бокальчик и наслаждаясь жизнью посмотреть классной фильм на зеркальной стене.

4. Использовать современные технологии

Современная ванная комната — прежде всего функциональное пространство, где должны быть использованы самые современные решения. Если душ, то с регулировкой потока, если стиральная машина, то с низким уровнем шума и большим количеством программ, если смеситель, то с аэратором для экономии воды.

Обычный слив в душевой кабине — это уже не модно. Сегодня ставят специальный профиль для дренажа. Используют продукцию компании TECE, которая отличается надёжностью и привлекательным внешним видом. Профиль даже не видно, но со своими функциями он справляется действительно эффективно.

Профиль из нержавеющей стали можно укоротить с обеих сторон и точно подогнать его к размерам пространства душевой. Его ставят в плиточном клее поверх стяжки и гидроизоляции. Крышка для профиля снимается рукой при нажатии пальцем в определённом месте.

Инна Азорская

В душевой кабине в монтажном исполнении был обустроен внутренний трап от компании TECE. Вода быстро уходит из кабины, так что приём душа становится максимально комфортным. В такой ванной комнате я и сама бы с удовольствием осталась.

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5. Создать акцент

Чтобы ванная комната запоминалась, а её интерьер эффектно гармонировал различными деталями, всенепременно нужна акцентная вставка. В одном из своих проектов Инна Азорская применила вертикальное озеленение, которое идеально вписалось в пространство ванной комнаты, придав ей свежести и красок.

Инна Азорская

В одном из проектов я решила использовать очень удачный приём декора — стабилизированный мох на стене. Удачный, потому что такой мох требует особого расположения в квартире. На него не должны попадать солнечные лучи (а ванная — тёмное помещение) и ему нужна принудительная вентиляция (тоже наш случай).

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