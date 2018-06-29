Как продлить жизнь вашей кошки

В первый год жизни котенка формируется не только его организм, но и привычки, характер: он учится пользоваться кошачьим туалетом и когтеточкой, понимать «можно» и «нельзя», соблюдать правила поведения в доме. Усилия, вложенные вами в воспитание котенка на протяжении первых двенадцати месяцев, сторицей окупятся в последующие годы. Будьте последовательны и тверды в запретах, но доносите их до котенка спокойно и мягко — агрессия все только испортит. И обязательно обеспечьте безопасность котенка: спрячьте электрические провода, снабдите окна надежными сетками.

Первый год жизни кошки — период активного роста. Для этого котенку необходимо правильное питание. Мама-кошка кормит котят всего 4 недели, на пятой она начинает избегать их, не подпускает к соскам. К этому моменту у котенка уже достаточно зубов, и он готов питаться самостоятельно. Самое время предложить ему специальные корма для котят.

«Рацион для котят содержит значительно больше витаминов, аминокислот и минералов, чем рацион взрослой кошки, — говорит кандидат ветеринарных наук, эксперт по научной коммуникации Mars, Наталья Малкова . — Они необходимы для формирования крепкого скелета, набора мышечной массы. Используйте только качественные сухие и влажные корма из 100% натуральных ингредиентов (обязательно проверяйте состав на упаковке), предназначенные специально для котят». На втором месяце жизни малышей кормят маленькими порциями 6 раз в сутки, к трем месяцам можно сократить количество кормления до 4 раз.

После полугода кошки достигают половой зрелости. Вскоре после этого кошку можно стерилизовать или кастрировать — это не только облегчает дальнейшее содержание, но и идет на пользу здоровью животного.

Взрослую кошку нужно кормить реже, чем котенка — это несколько облегчает уход за ней. Но корм и вода должны быть всегда в доступе: как днем, так и ночью, так как кошка хищник по своей природе и может проголодаться в то время, когда вы видите уже 3 сон. Нормальную работу всего организма обеспечит качественный сбалансированный корм для взрослых кошек (от 1 года до 7 лет). Специалисты рекомендуют совмещать сухой и влажный корм: утром и вечером оставлять кошке влажный корм, а днем — сухой. Сухой корм очистит зубки кошки от налета, улучшит пищеварение, а влажный снабдит дополнительной влагой и поможет держать вес питомца под контролем.

После 7 лет в организме кошки начинаются возрастные изменения. Как и человеку, с возрастом ей требуется больше покоя. Проследите, чтобы у нее была возможность отдохнуть в укромном уголке. С годами она будет меньше бодрствовать и больше спать, из-за чего кошка может набрать лишний вес.

В этом возрасте кошке требуется особое питание, считает кандидат ветеринарных наук Наталья Малкова: «Для кошек старше 7 лет выпускаются специальные корма с повышенным содержанием витамина Е, глюкозамином, жирными кислотами Омега 6 и другими полезными микроэлементами. Они обеспечивают здоровье суставов и внутренних органов, позволяют сохранять качество шерстного покрова».

Пожилые кошки могут отказываться от сухих кормов из-за проблем с зубами. Поэтому, зубы надо осматривать чаще, и при возникновении зубного камня обратиться к врачу. Также старайтесь почаще осматривать и прощупывать кожу животного — в зрелые годы возрастает риск возникновения различных новообразований. При удачной наследственности и правильном содержании кошки способны прожить до 20 лет.