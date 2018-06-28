7 совершенно новых способов окрасить стены в квартире

1. Абстрактные рисунки

Отделка, декор и необычный акцент в одном — это реально, достаточно лишь обратиться к абстрактному окрашиванию. Бонус: такой прием придает интерьеру некую богемность, вызовет ассоциацию с работами художников-абстракционистов.

Фото: Instagram zhenya_zhdanova

Старайтесь выбирать для основных цветов вашего абстрактного настенного полотна более нейтральные оттенки, а активным тонам оставьте роль акцентов.

2. Стирание границ

Еще один популярный тренд в окрашивании — стирание границ между стенами и потолком. Цвет и узоры, буквально перетекающие с одной стены на другую или со стен на потолок, — прием, позволяющий скорректировать конфигурацию помещения (например, приподнять потолок или визуально исправить воприятие узкой и вытянутой комнаты). Кроме того, такое решение точно станет изюминкой интерьера.

Фото: Instagram themakeover.my 3. «Прожилки»

Неожиданное решение — превратить стену в необычную поверхность с прожилками металла. Золотистые, серебристые, медные металлические оттенки на пике популярности — неудивительно, что тренд постепенно просочился и в область отделки стен.

Посмотрите, как изящно оформила акцентную стену за диваном в одном из своих проектов известный российский дизайнер Женя Жданова. Поверх штукатурки вручную нарисованы золотистые прожилки. Смотрится изящно, креативно и объемно, не правда ли?

Фото: Instagram zhenya_zhdanova

4. Вертикальный градиент

Пока одни дизайнеры отказываются от вертикальных градиентов в интерьере, другие находят этому приему новое применение. Так, поддерживая общий курс на эко-тренды, популярность завоевывают плавные переходы естественных, природных цветов.

Фото: Instagram solidandpattern

Такое окрашивание стен может навевать ассоциации с закатным или рассветным небом, морской гладью или иными природными сюжетами.

Фото: Instagram a_dose_of_design

Другое свежее прочтение темы вертикального градиента — четкие границы между оттенками.

Фото: Instagram sarahpagge

Помимо декоративного момента, есть у такого решения и практичная сторона: плавный переход из одного цвета в другой — довольно сложная работа, даже для профессионалов (и стоит она недешево), а вот градиент с четкими границами — гораздо менее проблемное окрашивание.

5. Горизонтальный градиент

Другой вариант градиента — горизонтальный переход цветов из одного в другой. Особенно эффектно смотрятся сочетания трех и более оттенков. Обратите внимание: если для оформления стен вы выбрали весьма активные цвета, старайтесь подбирать мебель и декор в более лаконичной гамме. Если же ваш выбор пал на мягкие и сдержанные тона, мебель и декор, напротив, могут стать яркими акцентами.

6. Разводы

Эффектное решение для акцентной стены — окрашивание в виде разводов или «кругов на воде». Такая поверхность моментально притягивает взгляд и решает вопросы зонирования и расстановки акцентов.

Фото: IKEA

7. Линии

Нарисовать на стенах контрастные линии — ход, открывающий массу возможностей. Во-первых, таким образом можно визуально приподнять потолок (если линии вертикальные) или опустить (если горизонтальные). Во-вторых, линии могут помочь в зонировании, конкретно очерчивая нужные вам области помещения. В-третьих, такой элемент придаст обстановки графичности и сделает интерьер более динамичным.

Фото: Instagram themakeover.my