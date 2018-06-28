Вилла на Бали: тропический интерьер с любовью к деталям

Респектабельный район Семиньяк на юге острова Бали особенно полюбился местной богеме и туристам. Здесь есть всё для комфортной жизни и первоклассного отдыха: дорогие особняки, известные отели и гостиницы, оживлённые улочки с ресторанами, кофейнями и бутиками, просторные песчаные пляжи и, конечно, волны Индийского океана, ставшие точкой притяжения для сёрферов из разных стран мира. В связи с растущей популярностью, словно грибы после дождя, курорт заполонили новые постройки и частные дома, поэтому найти виллу вблизи океана да еще и с собственным садом, оказалось сравни фантастике. Удача улыбнулась инвестору из Санкт-Петербурга, он, не раздумывая, приобрел здание, которому исполнилось уже 19 лет. Несмотря на солидный возраст, вилла сохранила первозданный облик и привлекла внимание покупателя высоким качеством фактур — дерева, камня и мраморного пола, а спокойная и умиротворенная атмосфера озелененной территории убедили владельца в правильности выбора. Изначально хозяин планировал сдавать двухэтажный дом в аренду.

Первым делом было решено освежить само здание и провести косметический ремонт, и затем создавать «объект мечты» для потенциальных жильцов, воплощающий экзотические мотивы традиционной балийской культуры. Так начиналась история работы над проектом дизайнеров Марии Бекетовой и Марии Самойловой

Планировку оставили прежней. В вопросах стиля заказчик полностью доверял дизайнерам, все участники процесса сошлись на предложенном варианте тропического интерьера с добавлением благородных и утонченных декоративных элементов, а также оригинальных арт-объектов и предметов искусства.

Цветовая палитра, выбранная для этой виллы, очень легкая и воздушная, под стать местности, где тепло и солнечно круглый год. Помимо белого, бежевого, голубого и зеленого авторы использовали модный оттенок тиффани.

Большие окна и панорамные двери обеспечивают помещение естественным светом и яркими красками растительного пейзажа. Как говорят авторы проекта, оформление гостиной началось с ее выдающейся детали — громадной вазы цвета тиффани, которую подобрали в местной ремесленной лавке. По законам дизайна она предназначена не только украшать лаундж зону, но и влиять на ощущение размеров помещения. В углу поставили деревянную кушетку — топчан, которая, как и другая древняя мебель шла в комплекте с самой виллой. Ранее топчан представлял собой неприметный объект, накрытый странным одеялом болотного цвета, однако избавляться от него не стали. Жизнерадостный текстиль, сказочный балдахин и контрастные подушки дали второй шанс, казалось бы, непригодной вещи и превратили ее в прекрасное место в стиле бохо, где можно проводить чайные церемонии, читать книги или просто отдыхать.

На первом этаже желаемый эффект люкса достигается за счет портрета женщины, выполненного в чёрно-золотой гамме. Балийская живопись обрела славу, благодаря своим сакральным сюжетам и уникальной манере письма. Стоит отметить, что богатая культура пришла на Бали еще в 14 веке с острова Явы. С тех пор появилось несколько художественных школ, которые сегодня являются знаковыми.

Из гостиной попадаешь в изолированную зону кухни. Здесь расположился вместительный гарнитур и обеденная группа из натуральных пород дерева, а центром пространства стал подобранный в тон кадр фильма «Пепел и снег», затрагивающий вечные темы взаимодействия и единения человека с природой.

Отсюда, как и из гостиной есть выход на веранду, где можно позагорать, полежать в белоснежном гамаке или позавтракать за чайным столиком. До начала работ зона вокруг бассейна была пустой и совершенно не приспособленной, именно потребность в оборудованных местах для отдыха определила главное пожелание заказчика.

На первом же этаже в отдельном крыле дома находится одна из спален с присоединенной ванной комнатой открытой планировки, которую дизайнеры сделали полноценной частью окружающего ландшафта.

На втором этаже расположились системы хранения, просторный санузел и хозяйская спальная комната с личной террасой, откуда можно встречать рассветы и закаты. В обстановке доминируют бирюзовый и прозрачный текстиль, тактильные материалы и аутентичная мебель. Так, например, мощные рельефные кресла вкупе со столиком задают интерьеру масштаб. Чтобы добавить непринужденного настроения и разнообразить пространство, авторы проекта решили использовать москитные сетки вокруг кроватей, а также светильники геометрических форм.

Мария Бекетова и Мария Самойлова отмечают: «Вся работа по реставрации и декорированию виллы заняла чуть больше месяца. Секрет нашего проекта — в грамотно подобранных деталях. К счастью, на Бали есть множество мастерских со сложившейся историей и репутацией, которым есть, чем похвастаться и удивить. Это преимущество существенно облегчило процесс, а самое важное — сделало его быстрым и продуктивным. Мы получили удовольствие не только от занятия любимым делом, но и от знакомства с этим прекрасным островом, его бытом и людьми».