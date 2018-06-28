Точный список того, что нужно знать, затевая ремонт в ванной: 15 пунктов

Ванная комната наравне с кухней — самое технологичное помещение в квартире. Оттого и подход к её обустройству должен быть по меньшей мере продуманным. Под руководством профессионального архитектора Мито Мелитоняна мы подготовили список из 15 пунктов, соблюдение которых не только убережёт вас от потери времени, но и наверняка поможет сэкономить средства, а главное — самостоятельно решить одну из главных проблем ремонта: обустройство ванной комнаты.

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1. Бюджет

Этот главный и часто решающий фактор любого начинания также важен и при ремонте ванной. Расписав бюджет по пунктам, вы избавите себя от разочарований и ошибок.

2. Время

Второй по значимости фактор — это свободное время, которым вы располагаете. Одна из основных ошибок, которую допускают все планирующие ремонт в ванной, это уверенность, что на всё про всё хватит пары дней. Ванная комната хоть и маленькое, но, как мы уже говорили, очень технологичное помещение. Учитывайте это.

3. Порядок действий

Распишите план работы от А до Я. Включите в список все мелочи, которые вам предстоят, вплоть до уборки. Повесьте план на видном месте и вычёркивайте по строчке. Этот приём поможет вам не только сделать всё в верной последовательности и сэкономить время работы, но и заставит довести дело до конца в кратчайшие сроки.

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4. Скрытые проблемы

Их может и не быть, но предусмотреть возможность прорыва трубы, внезапно возникших трещин и разбитого зеркала всё-таки стоит.

5. План

Приступаем непосредственно к процессу. Первое, что стоит сделать — это обзавестись планом ванной комнаты с привязкой сантехники.

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6. Стиль

Далее стоит определиться со стилем будущей ванной. От этого решения будет зависеть цветовое решение, используемые материалы и, разумеется, уместность пространства в условиях уже сложившегося интерьера основных помещений.

7. Сантехника

Следующий шаг — это решение относительно выбора будущей сантехники. Здесь всё может оказаться сложнее, чем кажется. Ведь если, к примеру, в уместности раковины сомнений быть не может, то принять нелёгкое решение в выборе между ванной и душевой кабиной вам только предстоит.

Мито Мелитонян, архитектор:

— А ещё нужно решить, какой именно унитаз выбрать. Есть несколько типов — напольные и подвесные. Каждый тип требует своих технических решений. Я предпочитаю использовать подвесные, где это возможно, потому что под ними проще убирать и не накапливается пыль, в отличие от напольных.

melitonyan.com 8. Плитка

Следующее по важности решение — это выбор плитки, которую вы собираетесь класть. Решение из серии «давайте начнём, а там разберёмся» — не совсем верное. Представьте, у вас красивая сантехника, красивая плитка, но вы изначально не подумали, как её разложить. И теперь вертикальные или горизонтальные швы не попадают в привязку сантехники. А ещё может съехать выключатель.

Мито Мелитонян, архитектор:

— Я чаще всего стараюсь использовать плитку больших размеров — 300 х 900 мм. У каждого производителя свой формат, но я условно его округлил. Так вот, к примеру, унитаз лучше всего располагать по центру плитки, а кнопку подвесного унитаза, чтобы грамотно сделать подрезку, ставить на горизонтальный шов.

У раковин тоже много модификаций. Стандартная высота — около 85 см. Раковину, а именно её центр, если она небольшого размера, тоже стоит расположить либо по центру плитки, либо по шву.

Размер плитки 300 х 900 мм даёт совершенно конкретное размещение выключателей и розеток: 1 050 мм от уровня чистого пола, по центру плитки. Если розетка внизу, у пола, тогда 150 мм. Все привязки удобно делать кратными этим размерам. Электрический полотенцесушитель тогда тоже привязан к этой высоте, поскольку подключение у них обычно нижнее.

Кстати, не берите модель со шнуром, который включается в розетку. Я пользуюсь коробками для скрытого подключения и соединяю их напрямую. Не забывайте, что подключение бывает как правое, так и левое.

Ещё рекомендую не делать потолок, пока не выложите плитку. Я предпочитаю не делать подрезку, я выкладываю стены точным и полным количеством, скажем, 8 плиток по 300, а не 8,5. И только потом делаю подвесной потолок из гипсокартона.

Не забывайте, что если при укладке плитки вы делаете шов через крестик, то наверху у вас набежит лишний сантиметр высоты. Иногда это бывает критично. А вообще, сперва нужно укладывать пол, затем стены. Ванная хоть и технологичное помещение, но не стоит забывать о её эстетике. Маленького размера плитка делает её проще, большеразмерная же — богаче.

melitonyan.com 9. Профессиональная помощь

Настало время пригласить специалиста. Если вы уверены, что сможете поменять смеситель самостоятельно, потому что пару раз видели, как это делается, лучше не рискуйте и доверьтесь специалистам. Что уж говорить о более сложных работах. А вот если вы знаете, с какой стороны брать разводной ключ, то совет нашего архитектора может оказаться для вас очень полезным.

Мито Мелитонян, архитектор:

— Есть одна хитрость, которую знает далеко не каждый сантехник. Горизонтальный уклон фекальной канализации не должен быть слишком большим, в противном случае вода быстро уходит из трубы, а крупная фракция остаётся, прилипая к стенкам, и образует засоры.

melitonyan.com 10. Мебель

Этот вопрос вы должны были разрешить ещё на этапе планирования, а сейчас нужно подобрать магазин или хорошую столярную контору. Ключевые характеристики мебели для ванной — минималистичность, функциональность, низкая влаговосприимчивость и удобные механизмы открывания-закрывания.

11. Стены и полы

Окраска стен в ванной уже перестала быть чем-то сверхъестественным или архаичным. Профессиональные краски обладают сейчас высочайшими влагоустойчивыми свойствами и не дают развиваться плесени. Ну а если вы предпочитаете хардкор, возвращайтесь к пункту 8.

О тёплых полах можно говорить очень много, но о паре вещей стоит помнить всегда.

Мито Мелитонян, архитектор:

— Я всегда делаю две гидроизоляции — первый слой, рулонная до стяжки, потом обмазочная — перед укладкой тёплого пола. Тёплые полы стоит делать электрическими, а вот водяные подключать к стоякам запрещено.

melitonyan.com 12. Освещение

Казалось бы, зачем в ванной чересчур продуманное освещение? Мы же так любим ванну со свечами! Всё верно, а ещё здесь бреются, накладывают макияж, делают причёски и подолгу медитативно чистят зубы, вглядываясь в собственные зрачки. Так вот, чтобы все эти процессы проходили комфортно и беспрепятственно, мы призываем вас хорошенько распланировать освещение и посетить хотя бы три специализированных магазина. Для сравнения цен и ассортимента.

13. Аксессуары

Крючки, перекладины, полотенцесушители, зеркала, мыльницы и дозаторы лучше всего подбирать в едином стиле. А если сумеете соблюсти единообразие ещё и со светильниками и фурнитурой, смело считайте, что выполнили программу-максимум.

Мито Мелитонян, архитектор:

— Используйте зеркала и встроенные шкафы над инсталляциями для увеличения размеров. Ванная — это одно из немногих мест в квартире, где, будучи человеком довольно консервативным, можно как следует отпустить фантазию.

melitonyan.com 14. Экологичность

Модное сейчас слово подразумевает не только использование натуральных материалов в отделке, но также аккуратное отношение к выбору химических средств, постоянно находящихся в закрытом помещении небольшой ванной комнаты. Благо сейчас существует много торговых представительств экологичных брендов, распространяющих максимально безопасные средства. Спасибо за это скажет вам не только природа, но и страдающие аллергией домочадцы.

15. Последняя уборка

Пожалуй, этот финальный процесс наведения чистоты станет для вас самым приятным и запоминающимся. Постарайтесь добраться до самых труднодостижимых мест и отодрать все остатки краски, раствора и замазки. Вполне возможно, если вы оставите хотя бы чуть-чуть недоделок, спящий мирным сном перфекционист внутри вас поднимет голову в самый неожиданный момент и потребует взяться за щётку, когда на это не останется ни сил, ни желания.

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