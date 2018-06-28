Рианна выпустила восточную палетку теней

2018 год стал настоящим прорывом для Рианны и ее влияния на бьюти-индустрию. Ее бодипозитивная коллекция белья Savage x Fenty стала настоящим хитом, а тональные средства от бренда достигли максимальной инклюзивности — теперь девушка с любым цветом кожи сможет найти подходящий оттенок.

Теперь певица представила новую палитру из 16 оттенков: она использовала цвета паприки, шафрана, гвоздики, корицы, куркумы для создания теней для глаз. Новая коллекция получила название Moroccan Spice — благодаря используемым оттенкам марокканских специй. В презентации особое внимание бренд уделил тому, как эти цвета будут смотреться на разных типах кожи

Заказать палетку можно будет на официальном сайте бренда Fenty Beauty с 6 июля, предполагаемая стоимость — $59.

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