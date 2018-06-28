Майкл Сиэм: «Наша задача — завладеть вниманием потенциального клиента»

Salon: Альфа и омега дизайна — функция. А какова, на Ваш взгляд, роль эмоций в современном дизайне?

— Конечно, дизайн тесно связан с эмоциональным восприятием. Наша задача — завладеть вниманием потенциального клиента, сделать так, чтобы тот или иной предмет поразил его, запал ему в душу. Поэтому эмоциональная составляющая очень важна, хоть и не первостепенна. Для нас также огромное значение имеют качество, надёжность, выверенность во всём, что мы производим.

S: Как Вы решаете вопросы эстетики, стиля в связи с запросами разных поколений? Ведь в наше время стиль жизни, а вместе с ним и эстетические параметры для разных поколений сильно разошлись.

— Дизайн затрагивает всех, независимо от возраста и привычек. Однако нельзя отрицать, что стиль жизни каждого нового поколения заметно отличается от того, как жили предшественники. Так, например, урбанизация повлияла на условия, атмосферу, жизненные ценности людей, на их отношение к дизайну. GROHE очень хорошо чувствует эти изменения и старается отразить их в выпускаемых линейках. Взять, к примеру, недавнюю коллекцию Lineare. С момента запуска она пользуется огромным успехом на рынке, поскольку отвечает запросам современного потребителя: минималистичный дизайн, геометрическая точность, строгость линий в сочетании с плавными формами и изгибами. Ничего лишнего или чересчур вычурного — то, что многие сегодня хотят видеть у себя дома. Но стиль — лишь один из аспектов нашей работы, в приоритете всегда остаются передовые технологии и качество. Так, например, система Grohe Blue с технологией фильтрации воды не только получила множество наград в области дизайна, но и справилась с одной из актуальнейших на сегодняшний день проблем: снизил потребление пластиковых бутылок, что, несомненно, позитивно влияет на экологию.

S: Немецкие производители — лидеры в сфере технологий. Но не доминируют ли порой инновации над простотой и удобством в использовании?

— В GROHE мы занимаемся решением не только глобальных, но и вполне бытовых проблем. Я, как и большинство, часто путешествую и нередко сталкиваюсь в отелях с душевыми кабинами, настолько сложными в использовании, что порой непросто сообразить, куда нажать, чтобы пошла вода. Как получить удовольствие от приёма душа, если на то, чтобы разобраться в его конфигурации, уходит столько времени? Наша душевая система SmartControl воплотила инновационную идею интуитивного дизайна. На первом месте стоит комфорт пользователя. Он полностью контролирует температуру, напор и интенсивность струй воды, а управление происходит на интуитивно понятном уровне. Так водные процедуры доставляют максимум удовольствия.

S: Как бы Вы описали срок службы продукции GROHE? Рассчитана ли она на длительное время?

— Наши продукты в основном предназначены для кухни и ванной комнаты. Это зоны, где всегда уместны эксперименты, где хочется пробовать что‑то новое, поэтому в последние годы наметилась тенденция к частому обновлению этих пространств. В среднем каждые восемь–десять–двенадцать лет владельцы квартир и домов стремятся сменить обстановку на что‑то более функциональное и современное. И наша задача предоставить им такую возможность. Мы этот процесс никак не стимулируем, для нас главное — ответить на запросы аудитории, подстроиться под неё.