Внутренняя отделка стен МДФ-панелями: почему на них стоит обратить внимание

Преимущества МДФ-панелей

Раньше «уделом» этих плотных древесноволокнистых плит были офисные интерьеры, коридоры и застекленные балконы. Сейчас они находят куда более широкое применение и пользуются уважением у дизайнеров.

Фото: Instagram ais_design_studio_

Одно из их главных достоинств панелей — цена. Они стоят дешевле других натуральных отделочных материалов. К тому же могут имитировать любую фактуру: дерево, пластик, декоративную штукатурку, плитку или кирпич. Панели из МДФ обладают пластичностью, поэтому им можно придавать какую угодно форму, добиваясь изогнутых линий, если того требует дизайнерская задача.

Фото: Instagram 3dwoodpane

Фото: Instagram paneli_na_zakaz

Второе по значимости преимущество — экологичность. Панели можно использовать в интерьере детской комнаты, так как в их производстве применяются натуральные материалы — мелкодисперсная стружка и древесные смолы. Правда, желательно, чтобы юные обитатели дома уже вышли из того возраста, когда стены представляются заманчивым полем для творчества и экспериментов. Увы, исцарапанная и поврежденная поверхность не поддается восстановлению.

Фото: Instagram kuhnibelarusibelgorod

При правильном подборе толщины и размеров панели могут выдерживать достаточно большие нагрузки, на них можно крепить элементы декора и мебели.

Фото: Instagram woodfloors_siberia

МДФ-панели обладают хорошими тепло— и звукоизоляционными свойствами.

Фото: Instagram ecodecor31

Фото: Instagram tulskiytim

Вопреки расхожему мнению, современные панели из МДФ не боятся влаги. Благодаря многократной пропитке водоотталкивающими ингредиентами они устойчивы к грибку и не требуют дополнительной обработки. Кроме того, нормально переносят перепады температур.

Фото: Instagram tdwall_com_ua МДФ-панели легко смонтировать и подогнать друг к другу. Под ними можно спрятать коммуникации и замаскировать с их помощью не особо приглядные участки стены.

Фото: Instagram shopitaliarimini

Долговечность эксплуатации: тщательно обработанная панель с качественным покрытием много лет не теряет формы, цвета и других характеристик. Еще один плюс: «мдфкам» не противопоказана легкая влажная уборка, хотя проводиться она должна с использованием мягких тканей и без применения абразивных чистящих средств.

Фото: Instagram terra_company

Фото: Instagram tk_luchmaster

Нюанс, который понравится хозяевам маленьких квартир: делать обрешетку, которая съедает свободное пространство, под эти панели не обязательно. Но для того, чтобы обойтись без деревянного или металлического каркаса и просто посадить плиты на клей, нужны ровные стены.

Кстати, именно для компактных комнат мастера советуют выбирать реечные панели (представляют собой продолговатые планки), потому что они визуально расширяют помещение.

Фото: Instagram dveri_geona_vlg А еще МДФ-панели можно использовать для зонирования. Они бывают не только сплошными, но и «ажурными», пропускающими свет, поэтому можно не бояться излишне затемнить комнату.

Фото: Instagram archemeda__interior_design

Фото: Instagram remont_mebel_design_aktau

Фото: Instagram tulskiytim

Виды стеновых панелей из МДФ Плиты бывают разной толщины — от 3 до 60 мм. Многообразие вариантов позволяет использовать такие панели в разных помещениях.

Ламинированные панели

Ламинированные отлично подойдут для гостиных и спален. Тонкая пленка, нанесенная на поверхность, придаст интерьерам благородный лоск. Кроме того, их можно использовать в кухнях.

Можно комбинировать друг с другом разные ламинированные панели или сочетать их с обычными панелями, получая в одной комнате разнообразные фактуры и оттенки.

Фото: Instagram paneli_na_zakaz

Шпонированные панели

При их производстве на основной склеенный массив крепят тонкий шпон из натуральной древесины. Они имеют природный индивидуальный рисунок и вносят изюминку в интерьер спальни или гостиной.

Фото: Instagram paneli_na_zakaz

Глянцевые панели

Хороши для декорирования прихожих, гостиных, ванных комнат. Прозрачная пленка, которой покрывают верх, особенно выигрышно смотрится в компании с натуральным камнем или деревом: микс «грубоватого» и легкого, почти зеркального материалов придает интерьеру изысканности.

Фото: Instagram paneli_na_zakaz

Крашеные панели или панели под покраску

Бывают глянцевыми и матовыми. Здесь можно поиграть с цветом и выбрать интересные решения.

Фото: Instagram lace_wood_paneli

Фото: Instagram slicewood.ru 3D-панели

Такие панели с нанесенными на них объемными рисунками, рельефными изображениями или мозаикой позволяют создавать целые декоративные композиции, эффектность которых подчеркнет игра света и со вкусом подобранная обстановка квартиры.

Фото: Instagram lace_wood_paneli

Фото: Instagram lace_wood_paneli

Водооталкивающие панели

Наконец, водооталкивающие панели, о которых упоминалось выше, могут использоваться при оформлении ванных комнат, санузлов, зоны кухни, лоджий и даже открытых террас.

Фото: Instagram stenpaneli

Какой бы вид панелей вы не выбрали, специалисты не рекомендуют перестраховываться и покрывать их лаком, чтобы не нарушить паропроницаемость. В противном случае между стеной и покрытием может образоваться грибок.

И последняя рекомендация. Материал МДФ не так-то просто испортить, но на случай возможного повреждения в запасе нужно иметь дополнительные панели. Их легко менять поштучно, не переделывая всю стену. Чтобы новый фрагмент не выбивался по оттенку, он должен быть той же серии, что и вся партия.

Фото: Instagram rada_doors

Фото: Instagram russ_dizain