Как грамотно организовать пространство: яркая квартира для молодой семьи

Владельцы этой квартиры в новостройке — молодая пара с ребёнком, причём изначально в здании предполагалось размещать офисы, но впоследствии было принято решение перевести его в жилой фонд. Семье хотелось создать своё идеальное семейное гнёздышко, по-настоящему уютное и светлое. А в решении этого вопроса им помогла дизайнер Марина Саркисян, которая, несмотря на все сложности, довольно удачно справилась с поставленными задачами.

Марина Саркисян, дизайнер-декоратор

Мы уже знакомили вас с несколькими проектами Марины, больше информации об этом дизайнере вы можете найти здесь.

Площадь квартиры составляет почти 60 квадратных метров, она свободной планировки, и основная сложность заключалась в том, что в ней практически отсутствуют прямые углы. Основные пожелания ­заказчиков — обособленная спальня, детская комната для дочери, наличие рабочего места и места под пианино, гардеробная, раздельный санузел, место под стиральную машинку, которую в итоге спрятали за дверцами встроенного шкафа при входе в комнату.

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Кухня-гостиная

Кухня-гостиная выполнена в оттенках сочной бирюзы, серого, жёлтого и белого. Для того чтобы вместить полноценную кухню и не выходить за рамки «мокрых зон», определённых застройщиком, угол рядом со стояком и вентиляционным коробом был выровнен. Так появилась возможность установить туда встроенный холодильник.

Кухня получилась буквой П, мойку встроили под окно (это всегда делает приятным мытьё посуды), а плиту с духовкой вывели в небольшой остров, куда удалось встроить и посудомоечную машину, и небольшую барную стойку, хотя она больше напоминает столик для завтраков. Нашлось место для полноценного обеденного стола. От большого количества окон комната наполнена светом и воздухом.

Марина Саркисян, дизайнер-декоратор:

— Стилистически интерьер не хочется привязывать к каким-то определённым стилям, скорее он эклектичен: современные элементы удачно сочетаются с классическими (лепнина, розетки под люстры), а немного винтажных аксессуаров добавляют изюминку.

Подоконник использован под рабочую поверхность в выделенной под рабочее место зоне. Этот импровизированный домашний офис очень компактный и спрятан за закруглённой стеной гардеробной комнаты, так что он совсем незаметен для взгляда входящего в кухню-гостиную. Деревянная столешница, выполняющая роль компьютерного стола, стала продолжением подоконника. А для книг и документов имеются навесные полки.

Спальня

Спальня выполнена в серо-бежевых тонах с добавлением сочного цвета молодой травы. Мебель винтажная, панорамные окна декорированы римскими шторами с растительным принтом, как и на обоях в изголовье кровати. Несмотря на небольшую площадь (9 квадратных метров) спальня получилась очень уютной и просторной.

Детская комната

Детская — особое место. Там будет жить нежная девочка, которая безумно любит лошадей и увлекается верховой ездой. Дочке заказчиков очень хотелось спать на втором ярусе, при этом иметь возможность отдыхать ночью и внизу. Поэтому дизайнер взяла за основу идею кровати-чердака, под спальное место встроили шкафы.

Для мелочей есть ящики в ступеньках лестницы, которая ведёт наверх, также подобные ящики-ступеньки используются и под рабочей поверхностью, встроенной под окно. Удалось вместить и диван-кушетку, она может служить дополнительным спальным местом. И конечно, особое внимание привлекает роспись с изображением лошади, которая будет нанесена на стену. В комнате присутствует бежево-молочный цвет в сочетании с розово-сиреневыми оттенками.

Коридор

В коридоре использован элегантный цвет марсала, который был назван главным цветом 2015 года. Он придаёт некую парадность интерьеру, встречает радостью и при этом очень органично смотрится на фоне активной напольной плитки. Эта комната изолирована от всех остальных, именно поэтому дизайнер не побоялась включить столь насыщенный оттенок.

Марина Саркисян, дизайнер-декоратор:

— Освещение в квартире используется в основном центральное в сочетании с местным (бра, торшеры, настольные лампы). Исключение — коридор, в котором добавлен карниз с использованием светодиодной подсветки. Точечные светильники используются в гардеробной, ванной и санузле.

Материалы, бренды и отделка

Кухня-гостиная:

лепнина — Orac Luxxus;

люстра — фабрика Favourite, 1431-7P Linterna;

диван — LeHome;

обои — Designers Guild;

декоративный кирпич на фартук — собственное изготовление;

текстиль — фабрика Eijffinger, коллекция Largo;

пол — массивная доска «Цезарь» (дуб, карамель);

обеденная группа делалась на заказ;

дверцы шкафа делались на заказ;

плитка на полу — World Parks Hyde 31,6 x 31,6, фабрика Vives;

кухня — Verona Unica.

Спальня:

лепнина — Orac Axxent, Orac Luxxus;

краска — бренд Little Greene;

обои — бренд Sanderson, коллекция Painters Garden;

ткань — травяной зелёный, Zimmer & Rohde, Sanderson Painters Garden;

светильник потолочный — компания Loft Industry Glass Bird;

настольная лампа — компания Gramercy Home;

мебель — Gramercy Home;

шкаф — Reina, артикул reinadub-sh2;

тумбочки прикроватные — Reina, артикул reinadub-tk3;

пол — ПВХ-покрытие под тёплый пол.

Детская:

лепнина — Orac Luxxus;

обои — бренд Sanderson, Options 11, артикул 212409 Reflections Sunset;

ткань на римской шторе — Lewis & Wood;

пол — массивная доска «Цезарь» (дуб, карамель);

люстра — подвесной светильник Modo Chandelier 10 Cosmo;

бра — настенный светильник Vasily;

стены — краска Dulux;

часы настенные — Dialma Brown;

торшер — компания Gramercy Home.

Коридор:

стены — краска Dulux, цвет Marsala;

люстра — Lantern Chandelier, компания Gramercy Home;

бра — Indusrial Round Sconce, компания Gramercy Home;

плитка на полу — Vives World Parks Hyde;

мебель изготавливалась на заказ;

карниз с подсветкой — Orac Luxxus.

Ванная комната и санузел:

плитка (низ) в ванной — Atlas Concorde Plenitude;

душевая стойка — Raindance, от компании Hansgrohe;

полотенцесушитель электрический — Energy H-G5;

тумба в ванной — Dreja Color 60, жёлтый глянец;

мебельная раковина в ванной — Dreja Norm 60;

зеркало-шкаф — Dreja Air 60;

смеситель — Talis Classic 14127000 от Hansgrohe;

ванна — Jacob Delafon Melanie;

унитаз — Jacob Delafon Odeon Up 18558W с полным прилеганием;

раковина с тумбой в туалете — Laufen Pro;

плитка в туалете — фабрика Bayker, коллекция Aqua Azzuro 10 x 10;

пол в туалете — Atlas Concorde Doga Vanilla Cassettone 22,5 x 45.

Марина Саркисян, дизайнер-декоратор:

— Квартира получилась яркой, насыщенной, в ней много света. Вдохновлялась я открытостью заказчиков, их позитивным настроем, а также интерьерами квартир в старых домах города Хельсинки, в которых мне пришлось побывать. Там жили музыканты, художники, певцы… Интерьер для очаровательных, интересных, интеллигентных людей, яркий и непохожий на другие. Мне бы очень хотелось, чтобы им было уютно и светло!

Все визуализации предоставлены дизайнером Мариной Саркисян

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