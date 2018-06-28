Что нужно знать, обустраивая веранду: 4 полезных совета

Зонирование

Прежде чем начинать обустройство веранды, определитесь с её функциями. Возможно, вам захочется создать несколько зон — обеденную, зону отдыха или пространство для работы на свежем воздухе. В качестве зонирующих элементов могут выступать стеклянные перегородки, мебель, свет или материалы отделки.

Кстати, объединить пространство веранды с уличным можно за счёт панорамных окон. Это создаст ощущение единения с природой, а при хорошей погоде даст возможность полностью стереть границы пространства.

Илья Старостин, руководитель компании AstartaDecor:

— Самые распространённые и долговечные материалы для оформления веранды — это алюминий, стекло и стальные элементы. Они не только позволяют создавать эффектные стилистические решения, но и отличаются высокой прочностью, сохраняют тепло, задерживают шум, оберегают от сквозняков и наледи.

astartadecor.ru Стиль

Стилистика веранды должна соответствовать вашим предпочтениям. К примеру, любители национального стиля могут оформить веранду с помощью русского декора, где центральное место займёт настоящая русская печь. Романтикам, скорее всего, придётся по вкусу лёгкость стиля прованс. Фактурное, немного потёртое дерево здесь будет сочетаться с текстилем пастельных тонов, кованой мебелью, множеством цветов. На полу прекрасно будет смотреться грубая уличная плитка. Если окна вашей веранды выходят на водоём или даже на море, то стилистика может быть выбрана соответствующая: морской стиль. Здесь могут расположиться верёвочные лестницы, канаты, стилизованный декор.

Станислав Орехов, дизайнер интерьеров:

— Интересно оформить веранду — это вопрос дизайна и стиля. Можно сделать её в деревенском или японском стиле, создать иллюзию площадки для чайной церемонии или небольшую библиотеку.

Но как показывает практика, главное в оформлении — это не экспериментировать, а сделать её стильной и современной. Оптимально — поставить барбекю, установить встроенную мебель. Очень важно на веранде создать комфортные и оригинальные пространства для отдыха: разместить интересные дизайнерские диваны, поставить или подвесить кресло.

В интерьере должны быть натуральные материалы. Пол — доска из натурального дерева, никаких ПВХ-заменителей и искусственных материалов.

d-e-s-i-g-n.ru Мебель

Ключевой фактор в разработке дизайна веранды — открытая она или закрытая. От этого зависит выбор материалов и мебели. Для открытых веранд выбирайте материалы, которые не испортятся под воздействием погодных условий: металл, пластик, дерево. Если веранда закрытая, то её внешний вид может иметь большое сходство с внутренними комнатами — мягкая мебель, текстиль, декор. Чаще всего на закрытых верандах не так много места, поэтому палочкой-выручалочкой станет многофункциональная мебель или мебель-трансформер.

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Виктория Пашинская, дизайнер интерьеров:

— Чем просторнее веранда, тем лучше. Не стоит загромождать её мебелью и громоздкими предметами. Точные и функциональные зоны создадут правильную атмосферу, а вот излишества в виде декора и обилие мелких предметов или шкафчиков придадут ощущение захламлённости.

art-design-victoria.ru Александра Кудрявцева, дизайнер интерьеров:

— Принцип обустройства веранды — мобильность используемых предметов. Мебель важно легко перемещать и комбинировать в различные группы, так как на веранде происходят совершенно разнообразные жизненные сценарии. Для зоны отдыха хорошо подойдут модульные диваны из ротанга — они не боятся перемены погоды, легко трансформируются в различные группы, а при желании могут быть перемещены с веранды в сад. Будет нелишним предусмотреть защищённое от осадков место для хранения декоративных подушек и пледов, которые можно быстро убрать в случае непогоды и менять по настроению. Под навесом на веранде можно разместить небольшой комод, который послужит отличным местом для хранения настольных игр, журналов и предметов для сервировки стола.

aleks-design.ru Необычный декор

Добавить индивидуальности и немного истории вашей террасе можно разбавив интерьер предметами, символизирующими ваши интересы и увлечения.

— Рекомендую украшать террасы и веранды всевозможными артефактами и предметами, получившими на веранде вторую жизнь. Например, можно развесить на стене коллекцию старых ключей или настенных часов. Декорировать пространство можно также с помощью старых вещей, объединённых общей тематикой: коса, грабли, серп и колесо от телеги. А старое ведро, например, преобразовать в абажур. Тематика может быть разнообразна и соответствовать вашим увлечениям:

спорт — старые коньки, клюшки, маска вратаря;

география — карты под стеклом и в рамах, глобус-светильник;

рыбалка — удочки и рыболовные сети.

Экспериментируйте!

guseva-style.com Станислав Орехов, дизайнер интерьеров:

— При оформлении террасы важны детали. К примеру, при входе можно повесить факелы или люстры с имитацией свечей и создавать вечерами романтичное настроение. Чтобы гармонично объединить пространство террасы и окружающий ландшафт, можно разместить растения в больших лаконичных кадках. В качестве декора также используется трава и камни. И конечно, очень важно освещение, чтобы вечером терраса заливалась равномерным и ярким светом.

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