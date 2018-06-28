20 самых эффектных летних душа для дачи

Впереди лето — время, когда так хочется сбежать из мегаполиса на зелёную дачу. И это прекрасный повод сменить крошечные ванные комнаты, которыми вынуждены довольствоваться жители большинства квартир, на простое и функциональное решение под названием «летний душ».

И если непонятная конструкция, которой пользуется сосед, наводит на вас уныние, не беда. Вот вам 20 стильных примеров!

Статьи по теме Дача, которая всегда с тобой: 20 идей для дома на колёсах 20 крутых бассейнов, в которых так и хочется побывать

Без суеты

Натуральные цвета и материалы, свежая зелень и отсутствие лишних перегородок — что ещё нужно для единения с природой? Когда торопиться некуда, можно прилечь и немного помечтать.

Первая задумка очень проста в исполнении — для оформления этого уголка использована обычная вагонка, выкрашенная в графитовый цвет (кстати, самый модный цвет для отделки дерева в этом сезоне).

За каменной стеной

Каменная кладка, напоминающая о рыцарских замках, позволит почувствовать себя настоящей принцессой. Или принцем? Держатели для полотенец можно замаскировать между камнями.

А вот ещё 7 идей по использованию камня в ванной.

Натуральный камень всегда выглядит впечатляюще, особенно если речь идёт о таких внушительных размерах.

Не подглядывать!

В таком душе легко скрыться от посторонних глаз. В качестве поддона можно использовать необычные ёмкости, а для хорошего настроения украсить их забавными или вдохновляющими надписями.

Мечты о тропиках

Ограждение из бамбука навевает мысли о тропиках, а свежая зелень над головой только усиливает это впечатление.

Впрочем, стебли бамбука можно использовать не только в качестве заграждения. Как вам такой водопровод из натуральных материалов?

Чтобы достичь полного единения с природой, устройте в душевой настоящий зелёный сад. Только подберите растения, которые хорошо чувствуют себя во влажной среде.

Далеко ходить не надо

Хозяева этого дома обустроили летний душ прямо на пороге. А что, открытую веранду не обязательно использовать для пышных застолий!

Больше веселья

Использованием плитки и мозаики в ванной комнате уже никого не удивишь. Но когда речь идёт о летнем душе, можно позволить себе больше ярких цветов и неожиданных сочетаний. Если у вас есть дети, они наверняка оценят вот такую беззаботную ящерицу.

Повод для гордости

Необычные декоративные элементы, будь то душевая лейка причудливой формы или панно в восточном стиле, не только придадут летнему душу характер, но и сделают это место предметом гордости — можно смело показывать друзьям и ловить комплименты!

pinterest.com, indebleu.net, naturallivingmag.com, telecomwiz.com, decorfox.com, polvaulting.com, bilsta57.com, hgtv.com, offgridquest.com Читайте также:

Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей

То, без чего новогодний стол не станет праздничным: тренды сервировки наступающего года

Всё, что нужно знать, делая душевую кабину без поддона