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Житель Златоуста, лишившись кистей рук, научился вырезать шедевры из дерева
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Житель Златоуста, лишившись кистей рук, научился вырезать шедевры из дерева 

Хорошие новости 28 июня 2018
Фото: Хорошие новости
64-летний Александр Старцев из Златоуста может сделать из дерева что угодно: любую мебель, декоративные статуэтки, резные наличники на окна. А теперь поразительный факт — мужчина нашел свое увлечение после того, как лишился кистей рук. О травме вести разговоры не любит, сухо говорит — производственная.
Большую часть своей жизни он проработал водителем, поэтому вместе с руками потерял и профессию, однако отчаянию не поддался и с головой ушел в творчество. Целыми днями мастер пропадает в своей мастерской, а готовыми изделиями украшает каждый уголок дома: куда ни глянь — то резной комод, то рамочка, то деревянный орел.
— Я не знаю, сидеть что ли, телевизор смотреть. Нет! Надо как-то шевелиться, — цитирует с www.cheltv.ru Александра Старцева.
Дом, которым сейчас любуются все соседи, рукодельник восстановил чуть ли не с нуля: купил его уже после ампутации рук, 11 лет назад. Тут были только голые обугленные стены: дом тоже пережил свою трагедию — пожар. Александр Николаевич взялся за него основательно: не только восстановил, но и преобразил — изготовил резную облицовку на стены, а еще сложил баню. «Такого дома нигде в мире больше не найдешь» — без ложной скромности заявляет деревянных дел мастер.
Внутри жилье больше похоже на музей: большую часть мебели и предметов интерьера мужчина создал сам. С утра он берется за инструменты и целыми днями трудится над шедеврами из липы сосны или березы. Все ладится за что ни возьмется.
Впрочем, в далеком прошлом начать новую жизнь после черной полосы казалось чем-то невозможным: несчастья следовали одно за другим — руки, работа, а после и смерть супруги. Не сдаться помогли друзья и дети. Позже в жизни мужчины появилась новая спутница жизни Светлана Соловьева, которая поддерживала, а порой буквально заставляла вставать к станку, чтобы не поддаваться унынию.
На заказ резчик работать категорически отказывается. Говорит, тут без вдохновения никак, поэтому за станок он становится не ради денег, а ради удовольствия.
Фото на главной: www.cheltv.ru
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