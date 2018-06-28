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IKEA будет делать мебель вместе с NASA
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IKEA будет делать мебель вместе с NASA 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Шведский мебельный гигант IKEA и дизайнеры NASA анонсировали коллекцию мебели и аксессуаров для дома RUMTID (по-шведски это означает «пространство-время»). В коллекцию войдут домашний террариум, увлажнитель воздуха, светильники и модульная система из нового легкого шпона из переработанного мусора, скрученного в трубки. Нарезая пучки трубок на сегменты разной длины, можно задавать шпону физические характеристики и использовать разные варианты для производства разной мебели, в зависимости от требований к прочности. Коллекция появится в продаже в 2020 году.
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