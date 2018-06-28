IKEA будет делать мебель вместе с NASA 

Шведский мебельный гигант IKEA и дизайнеры NASA анонсировали коллекцию мебели и аксессуаров для дома RUMTID (по-шведски это означает «пространство-время»). В коллекцию войдут домашний террариум, увлажнитель воздуха, светильники и модульная система из нового легкого шпона из переработанного мусора, скрученного в трубки. Нарезая пучки трубок на сегменты разной длины, можно задавать шпону физические характеристики и использовать разные варианты для производства разной мебели, в зависимости от требований к прочности. Коллекция появится в продаже в 2020 году.