Экономим пространство: как зонировать однушку на спальню, детскую и гостиную

Зонирование комнаты ширмой

Самый удобный способ деления комнаты на зоны — это установка ширм. Они легко передвигаются, в любой момент их можно убрать. Стандартные размеры ширмы: высота — 180 сантиметров, ширина одной створки — 45–60. Ширма-гармошка. Самая легкая и бюджетная ширма. При желании ее можно быстро сложить, она не займет много места. Количество створок может быть разным. Ширину нужно выбирать в зависимости от метража зоны, которую хотите отделить.

Монолитная ширма. Это по сути передвижная стена. Она состоит из одного блока и нескольких секций внутри него. Есть разные дизайнерские версии — со стеклом, бамбуком, витражами.

Гибкая ширма. Может подстраиваться под любое помещение: гибкий материал позволяет развернуть ее полукругом, поставить прямо или волной. Это отличный вариант для самых маленьких однокомнатных квартир, например, хрущевок.

Ширма-шкаф. Функциональная перегородка не только делит помещение, но и заменяет настенные полки и массивные шкафы. Со стороны детской можно хранить игрушки, а со стороны гостиной — фотографии, книги, сувениры.

Трехстворчатую ширму оригинальной формы из ротанга вы можете приобрести в мебельном доме «Офисная магия». Она не только поможет зонировать комнату, но и станет акцентом всего интерьера.

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Отделить детскую и спальное место от гостиной можно обычными шторами. Для этого нужно купить потолочный карниз и подобрать гардину по размеру. Шторы на ваш выбор — плотные, многослойные, прозрачные. Светонепроницаемые занавеси-блэкаут хорошо подходят для зоны спальни, создают эффект уединенности и затемнение. Для детской лучше выбирать прозрачные шторы — тогда у ребенка будет отдельное пространство, но при этом ему не будет страшно в полном одиночестве.

Зонирование комнаты перегородками

Перегородки установить сложнее, зато они могут полноценно поделить однокомнатную квартиру на несколько маленьких комнат. С их помощью создается современный дизайн интерьера, становится уютнее. Есть несколько видов перегородок. Гипсокартонные перегородки. Эти конструкции визуально напоминают обычную стену и обладают хорошей звукоизоляцией. Сам гипсокартон — достаточно дешевый материал, его можно смонтировать своими руками.

Деревянные перегородки. Деревянные перегородки хорошо вписываются в любой интерьер. Их можно купить готовыми или сделать самим. Кстати, натуральная древесина — один из самых модных сейчас материалов для обустройства дома. Можно сделать перегородку на полстены, а можно установить фальшстену. Таким образом получится полноценная детская комната или спальня.

Стеклянные перегородки. Главное достоинство стеклянных и зеркальных перегородок заключается в том, что они визуально расширяют пространство. Есть 7 удачных способов добавить в интерьер стекло. Плюс таких перегородок — даже маленькая однокомнатная квартира будет выглядеть просторной и светлой, а минус — их придется постоянно протирать, чтобы не скапливалась пыль. И тут на помощь приходят современные девайсы, которые упрощают уборку в доме.

Раздвижные перегородки. Для однушек они настоящее спасение. Такие перегородки отделяют от гостиной детскую и спальню. Если захотите провести время всей семьей или пригласить гостей, все створки можно открыть — получится просторная комната. Потом можно уединиться снова. Раздвижные перегородки могут быть пластиковыми, деревянными или стеклянными. Раздвигаются они тоже по-разному — вбок или гармошкой.

Зонирование комнаты разными уровнями

Подиумы. Один из самых модных способов зонирования. За счет изменения этажности однушка будет выглядеть просторнее и интереснее. На подиуме можно разместить детскую игровую зону, столовую или спальное место. В него можно встроить выдвижные ящики и спрятать кровать. Если вы живете в однушке, для вас станет палочкой-выручалочкой мебель-трансформер. Подиумы в квартире обычно делают из дерева, пенобетона или гипсоблоков высотой до полуметра.

Кровать-чердак. Если у вас несколько детей, дизайнеры рекомендуют делать больше уровней. Например, купить кровать-чердак, которая крепится на потолке или стене. Под спальным местом можно разместить мини-гостиную или игровую зону. Ребенок будет в восторге! Еще один вариант — двухъярусная функциональная кровать со спальным местом наверху и учебной зоной внизу. Вот еще несколько эргономичных лайфхаков для обустройства детской комнаты.

Зонирование мебелью

Если нет возможности устанавливать дополнительные перегородки или вешать карнизы, можно просто расставить мебель. Проще всего выделить функциональные зоны в однокомнатной квартире с помощью шкафов, ящиков и книжных стеллажей. Не бойтесь ставить шкафы посередине комнаты. Они помогут отделить детскую и спальню и при этом не будут мешать. В них можно хранить книги, фотографии и сувениры из путешествий.

Зонировать небольшое пространство можно с помощью журнального столика и даже дивана.

Гостиную и спальню может разделить телевизор. Если установить его на столик, тумбу или встроить в шкаф, получится своеобразная перегородка.

Оборудовать отдельную гостиную, спальню и детскую сегодня можно даже в самой маленькой однокомнатной квартире без особых затрат. Главное — хорошо продумать, в каких местах разместить зоны, чтобы получилось функциональное, «умное» пространство.

Высокие стеллажи Prama Palazzo также помогут зонировать комнату. На их широких полках удобно разместятся книги, шкатулки и небольшие горшки с цветами.

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