Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов

Часто обладатели даже больших квартир объединяют несколько комнат, чтобы сделать квартиру более просторной и практичной. Что уж говорить об обитателях малогабариток, которые просто вынуждены совмещать функции отдельных комнат в едином пространстве. Особенно актуальна проблема объединения спальни и гостиной, где требуется очень грамотно подойти к вопросу зонирования, освещения и организации вещей. Как раз этим насущным вопросам и посвящена наша сегодняшняя статья.

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1. Взвешиваем все за и против

Ещё раз тщательно задумайтесь над необходимостью совмещения спальни с гостиной, ведь это очень важное решение, изменить которое будет довольно сложно и затратно. Многие дизайнеры рекомендуют, чтобы спальня всегда оставалась обособленной комнатой, пусть даже небольшой. Но если приватность вас не интересует или другого выхода просто нет, тогда действуйте и совмещайте.

— Объединить спальню и гостиную — не лучшая идея, поскольку интеграция общественной и приватной зоны квартир нежелательна и некомфортна в использовании. Создать полноценную спальню не получится — будет скорее «багажный» вариант: ежедневно спать на раскладном диване неудобно, впрочем, как неудобно его собирать и разбирать.

Так как квартира — это в первую очередь пространство для жизни, однажды вы заметите, что гостиная-спальня превратилась в большую спальню с телевизором, а пришедшие гости, расположившись удобно на кровати, смотрят телевизор и общаются с вами. Этот вариант подойдёт не каждому, особенно если вы часто принимаете гостей.

В своей практике я однажды услышал от заказчика идею об объединении спальни и гостиной в одно помещение. Аргументы: маленькая площадь квартиры, «у меня редко бывают гости». Можно было бы согласиться с этим, но узнав больше о заказчике, я понял, что отдельная спальня ему необходима, и нашёл возможность для её организации в небольшой квартире, чему заказчик очень обрадовался. Поэтому постарайтесь найти скрытые резервы в квартире для отдельной спальни, а уж если этого сделать не получается, подойдите грамотно к вопросам зонирования, подбора мебели и освещения, чтобы ваша гостиная-спальня была максимально комфортной.

fab-im.com 2. Правильно разграничиваем зоны

В альянсе гостиной и спальни важно разграничить общественную и интимную зоны в помещении. А сделать это можно посредством старых добрых помощников: штор, деревянных или стеклянных перегородок, шкафов или стеллажей, раздвижных дверей и, конечно же, ширм. Причём если перегородки будут мобильные, то с приходом гостей их можно закрыть и тем самым спрятать приватную зону от посторонних глаз. Когда же гости уйдут, вы быстро и легко сможете открыть двери или шторы.

3. Сооружаем подиум для кровати

Визуально зонировать помещение возможно не только при помощи перегородок и мебели, но и через разный уровень пола. Довольно практичным и эффектным решением может стать подиум, которым обычно обозначают пределы спальни. Причём внутри такой конструкции довольно удобно хранить редко используемые вещи. А если организовать подсветку подиума, то можно добиться ещё и чудесного визуального эффекта, что сделает интерьер интереснее.

4. Кровать или диван?

Действительно, споры «диван или кровать» не утихают. Но как показал опыт, с практической точки зрения наиболее рационально выбрать раскладной диван с потайными отсеками для хранения вещей или же кровать-трансформер. Тем более сегодня есть множество достойных и качественных моделей, так что выбор огромен.

Идеальный вариант — иметь и то и другое. Но это только при условии, что вам не придётся ставить мебель вплотную и можно будет пройти из одного конца комнаты в другой, не перелезая при этом через диван.

5. Обустраиваем гостиную

Во время зонирования гостиной не стоит пользоваться глухими перегородками, особенно если в обособленном пространстве нет окон или естественного света и без того мало. Дабы помещение не превратилось в тёмный непроглядный уголок (откуда с минуты на минуту выскочит вампир), в качестве перегородки отлично выступит стеллаж.

Руслан Кирничанский, архитектор-дизайнер:

— Создайте центр гостиной, где находятся телевизор и диван, максимально далеко от кровати. Таким образом вы минимизируете риск увидеть гостей на своей кровати. Но если есть желание смотреть телевизор не только в гостиной, но и в спальне, тщательно выбирайте для него место, чтобы экран просматривался из обеих зон. Можно купить плоский телевизор и закрепить его на стене, а в качестве крепления использовать поворотный кронштейн. Так вы реально сэкономите много места и в любой момент сможете повернуть телевизор в нужную вам сторону.

fab-im.com 6. Ищем место для кровати

Безусловно, место, где вы спите, не должно быть проходным. Поэтому чаще всего кровать ставят подальше от входа и желательно возле окна. Но если психологически для вас узкие и замкнутые пространства не проблема, то для кровати можно создать небольшой изолированный уголок, обособленный раздвижной дверью или ширмой.

7. Выбираем мебель

Не от большого количества лишнего места мы совмещаем несколько зон в одной комнате, а значит, массивным диванам, крупным шкафам и другим габаритным предметам здесь не место. Лучше обратить внимание на лёгкую многофункциональную мебель с потайными отделами, которая не займёт много места, но позволит использовать имеющееся пространство по максимуму. Не забывайте про место под потолком, где с пользой разместятся стеллажи или шкафчики.

8. Единство интерьера

В погоне за визуальным разграничением спальни и гостиной не стоит всё же забывать, что это теперь одна комната. Следовательно, она должны выглядеть гармонично. Поэтому соблюдайте единую стилистику и не выделяйте разные зоны не сочетающимися цветами. Отличным решением станет выбор одной цветовой гаммы, но если всё-таки хочется какого-то небольшого контраста — просто используйте в спальне более тёмные оттенки, а в гостиной — светлые, или наоборот.

9. Сценарии освещения

Два таких непохожих помещения, как спальня и гостиная, объединённые в единое целое, должны быть зонированы не только перегородками, уровнем пола или мебелью, но и при помощи освещения. Не стоит традиционно вешать люстру посреди комнаты, рациональнее будет повесить её над зоной гостиной, а в спальне создайте более интимную подсветку в виде точечных светильников, бра или ламп на прикроватных тумбах.

Руслан Кирничанский, архитектор-дизайнер:

— Если вы совместили спальню с гостиной, то добавьте в помещение два сценария освещения:

1. Для спальни. В этом сценарии световые акценты устанавливаются в зоне для сна: бра или лампы у кровати, торшер, встроенные потолочные светильники.

2. Для гостиной. Световой акцент — в зоне гостиной, зона спальни затемнена. Здесь можно сделать освещение более ярким, повесьте красивую люстру над диваном и креслами.

Продумав систему включения освещения, вы сможете визуально разграничить зоны и не допустить доминирования спальни над гостиной. Последние 10 лет начал развиваться светодизайн, это течение более проявилось в архитектуре при подсветке зданий и сооружений, когда с помощью направленного и рассеянного света подчёркивается пластика форм и грамотно расставляются акценты на фасадах, но так как интерьер является частью архитектуры, не бойтесь использовать приёмы светодизайна в своей квартире.

fab-im.com 10. Делаем второй ярус

Если же вы не боитесь неординарных решений и готовы к экспериментам, воспользуйтесь вертикальным зонированием пространства. Это значит — поместить кровать под потолком. Довольно интересный выход из ситуации, который к тому же экономит уйму места. Единственное — вы не должны бояться высоты, а также потолки в квартире должны быть достаточно высокими, чтобы осуществить подобный замысел.

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