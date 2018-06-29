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Многим неизвестные полезные функции микроволновки
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Многим неизвестные полезные функции микроволновки 

Anews 29 июня 2018
Фото: anews
Многие владельцы микроволновок даже не догадываются на что способно это устройство, поскольку используют ее лишь для разморозки и подогрева продуктов. На самом деле перечень ее возможностей намного шире, о чем рассказывают эксперты.

Кожура

Чтобы очистить овощи от кожуры, например, томаты, можно воспользоваться микроволновкой. Потребуется сперва нанести небольшой крестообразный надрез на продукте и оставить его для воздействия высоких температур на две минуты.

Чеснок

Всем, кто хотя бы периодически готовит, известно, как тяжело временами почистить достаточно чеснока для блюда. Как оказалось, микроволновка поможет достичь желанного намного быстрее и без лишних усилий. Для этого потребуется отправить головку чеснока в микроволновую печь и запустить на максимальной мощности, а для отделения шелухи от зубчиков хватит и 15 секунд.

Картофельные чипсы

Это лакомство любят многие, а чтобы получить полезные чипсы без лишних добавок и калорий, можно сделать их самостоятельно. Для приготовления чипсов в микроволновке следует нарезать картофель тонкими кружками, выложить те на тарелку, полить сверху маслом и посыпать любимыми специями. Для получения хрустящих чипсов достаточно держать их под воздействием температур по три минуты для каждой из сторон.

Стерилизация банок

Перед закаткой банок многие хозяйки тратят много времени на их стерилизацию, но благодаря микроволновке этот этап можно сократить в разы. Чистую тару потребуется в мокром виде тправить в микроволновку, где всего за пару минуты жидкость испарится, а банки станут безопасными для закупорки.

Овощи

Для приготовления полезных овощей на пару теперь не обязательно проводить много манипуляций на обычной плите. Все овощи достаточно помыть, нарезать кубиками/ломтиками, выложить в емкость для микроволновки, приправить и плотно закрыть. На низкой мощности нужно готовить блюдо около 20 минут, и тогда оно получится хорошо без особых усилий.

Хлеб

Иногда люди даже не замечают, что купленный хлеб зачерствел, что может испортить долгожданный обед. Однако всего за 15 секунд сухой хлеб можно превратить в мягкий при помощи микроволновки. Если же продукт сильно зачерствел, перед отправкой на печь следует его сбрызнуть прохладной кипяченой водой.

Чистота

Микроволновка помогает не только в готовке, но и в поддержании чистоты и борьбе с микробами. Чтобы избавить кухонные губки и другие приспособления, например разделочную доску, от микробов и неприятного запаха нужно просто отправить их на несколько минут в микроволновку. Перед этим необходимо нанести непосредственно на загрязненную поверхность моющее средство, а после воздействия высоких температур очищенные предметы следует промыть водой.
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