Как оформить маленькую ванную: 10 полезных хитростей 

1. Светлые цвета
Первый и главный совет для всех маленьких помещений — задействовать в оформлении по максимуму светлую цветовую гамму, которая зрительно расширяет пространство. Можно использовать белый, бежевый, пастельные оттенки. Для ванной они отлично подойдут.
Фото: Instagram inspiration.luxury.interiors
2. Ниши
Ниши могут стать настоящей находкой для ванной, если оборудовать в них хранение. Так вы получите достойную альтернативу полкам и стеллажам.
Фото: Instagram ceramics.design
3. Зеркала и глянец
Зеркальные и глянцевые поверхности также визуально увеличивают пространство. Лучше не ограничиваться одним большим зеркалом, а задействовать больше поверхностей под этот приём. Например, выбрать глянцевую плитку для стен.
Фото: Instagram ceramics.design
4. Душевая кабина
Если комната крохотная, полноценная ванна может в ней и не поместиться или же — занять почти всю полезную площадь. Альтернативный вариант — душевая. Её можно оборудовать в большой нише или в углу.
Фото: Instagram egorsomovdesign
5. Вертикальное хранение
Когда места для хранения очень мало, надо задействовать поверхности максимально. Вертикальное хранение, даже под потолком, — отличное решение.
Фото: Instagram ceramics.design
6. Корзины для хранения
Закрытые шкафы в маленькой ванной будут смотреться слишком громоздко, поэтому лучше использовать открытые системы хранения. Чтобы разномастные бутыльки и принадлежности не создавали визуальный шум, используйте специальные органайзеры и корзины для хранения. Последние как раз в тренде.
Фото: Instagram naada_design
7. Свет
Комната, наполненная светом, всегда выглядит больше, так что используйте не один источник освещения, а много спотов или подвесов.
Фото: Instagram ceramics.design
8. Зонирование отделкой
В маленькой комнате сооружать перегородки для зонирования нельзя — с ними будет слишком тесно. Используйте другие способы. В данном случае неплохой вариант — зонировать пространство с помощью разной отделки стен, она заодно перетянет фокус с размера помещения на себя.
Фото: Instagram u.kvartira
9. Мини-сантехника
Умное решение для маленьких ванных — специальная мини-сантехника. Есть не только небольшие раковины и унитазы, но и ванны, поищите их в специализированных линейках.
Фото: Instagram ideasworkshopdecor
10. Стиральная машина под раковиной
Если в небольшой ванной нужно разместить ещё и стиральную машину, лучшее место для неё — под умывальником. Если вы организуете грамотное вертикальное хранение, вам как раз не потребуется тумба, которая обычно устанавливается под раковину.
Фото: Instagram mini_mal_house