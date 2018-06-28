Как оформить маленькую ванную: 10 полезных хитростей

1. Светлые цвета

Первый и главный совет для всех маленьких помещений — задействовать в оформлении по максимуму светлую цветовую гамму, которая зрительно расширяет пространство. Можно использовать белый, бежевый, пастельные оттенки. Для ванной они отлично подойдут.

Фото: Instagram inspiration.luxury.interiors

2. Ниши

Ниши могут стать настоящей находкой для ванной, если оборудовать в них хранение. Так вы получите достойную альтернативу полкам и стеллажам.

Фото: Instagram ceramics.design

3. Зеркала и глянец

Зеркальные и глянцевые поверхности также визуально увеличивают пространство. Лучше не ограничиваться одним большим зеркалом, а задействовать больше поверхностей под этот приём. Например, выбрать глянцевую плитку для стен.

Фото: Instagram ceramics.design

4. Душевая кабина

Если комната крохотная, полноценная ванна может в ней и не поместиться или же — занять почти всю полезную площадь. Альтернативный вариант — душевая. Её можно оборудовать в большой нише или в углу.

Фото: Instagram egorsomovdesign

5. Вертикальное хранение

Когда места для хранения очень мало, надо задействовать поверхности максимально. Вертикальное хранение, даже под потолком, — отличное решение.

Фото: Instagram ceramics.design

6. Корзины для хранения

Закрытые шкафы в маленькой ванной будут смотреться слишком громоздко, поэтому лучше использовать открытые системы хранения. Чтобы разномастные бутыльки и принадлежности не создавали визуальный шум, используйте специальные органайзеры и корзины для хранения. Последние как раз в тренде.

Фото: Instagram naada_design

7. Свет

Комната, наполненная светом, всегда выглядит больше, так что используйте не один источник освещения, а много спотов или подвесов.

Фото: Instagram ceramics.design

8. Зонирование отделкой

В маленькой комнате сооружать перегородки для зонирования нельзя — с ними будет слишком тесно. Используйте другие способы. В данном случае неплохой вариант — зонировать пространство с помощью разной отделки стен, она заодно перетянет фокус с размера помещения на себя.

Фото: Instagram u.kvartira

9. Мини-сантехника

Умное решение для маленьких ванных — специальная мини-сантехника. Есть не только небольшие раковины и унитазы, но и ванны, поищите их в специализированных линейках.

Фото: Instagram ideasworkshopdecor

10. Стиральная машина под раковиной

Если в небольшой ванной нужно разместить ещё и стиральную машину, лучшее место для неё — под умывальником. Если вы организуете грамотное вертикальное хранение, вам как раз не потребуется тумба, которая обычно устанавливается под раковину.

Фото: Instagram mini_mal_house