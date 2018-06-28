Яркий пример современной классики: трёхкомнатая квартира в Москве

Задача, поставленная перед дизайнером-декоратором Анастасией Муравьёвой, состояла в том, чтобы придумать лёгкий, светлый и элегантный интерьер в классическом духе. Часто заказчики заранее подбирают фото понравившихся интерьеров в журналах или в Интернете, а в этом случае клиенты Анастасии сослались на её же проект, опубликованный ранее на roomble.com. Поэтому они очень быстро поняли друг друга и дизайн некоторых помещений был принят практически с первого эскиза.

Анастасия Муравьёва, дизайнер-декоратор

aminteriordesign.ru Владельцы квартиры решили сохранить существующую планировку, поэтому автор подходила к этому проекту в первую очередь с точки зрения декоратора. Сейчас проект находится в процессе реализации.

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Заказчики сообщили, что больше тяготеют к светлым прохладным тонам. Оттого в палитре основных помещений этой квартиры преобладают оттенки зелёного, голубого, фиолетового — собственно, именно поэтому было принято решение перенести это цветовое решение и на кухню, правда, только в виде акцентов.

Освещение здесь спроектировано по традиционной схеме — в каждом помещении есть основной источник верхнего света (люстра), а также световой карниз и локальное освещение в виде бра или настольных ламп.

На заказ для этого проекта планируется сделать шкафы для прихожей и спальни, библиотеку для гостиной. По индивидуальному заказу сделают мозаичные панно для гостевого санузла и фартука кухни, а также некоторые зеркала.

Что касается мебели, то для гостиной предварительно выбрали предметы от испанской марки Guadarte и итальянской фабрики Asnaghi (диваны, кресла). Для спален рассматривается мебель от Piermaria и Mis en Demeure. Подходящую кухню уже нашли у российской фабрики «Вирс» (модель «Атлантик»).

Раньше в проектах Анастасии обои были редкостью. Автор обратила внимание, что далеко не все их любят: одно только упоминание о них часто вызывает ассоциации с чем-то устаревшим и неактуальным. Конечно, это заблуждение. Выбор огромен, в особенности для классического интерьера. В этом проекте дизайнер предложила в спальнях использовать обои от Sanderson.

Пока ещё рано говорить об окончательном выборе всех деталей (тканей, аксессуаров и прочем), но они будут очень важны для формирования образа этой квартиры. Анастасия всегда старается предварительно выбрать все ткани одновременно с мебелью и сразу связать их с отделкой стен, не оставляя текстиль на последнюю стадию проекта. Именно по этой причине дизайнер уже побывала в Fifth Avenue Home Fabric Atelier.

Анастасия Муравьёва, дизайнер-декоратор:

— Я очень люблю живопись, пишу сама, поэтому ни один мой проект традиционно не обходится без картины. Считаю, что о наполнении интерьера предметами искусства стоит задуматься ещё на стадии разработки концепции и визуализации проекта, чтобы хотя бы предварительно наметить место и освещение для картин, продумать цветовые акценты. Для этого мы заранее заглянули в арт-галерею «73-я улица» и обратили внимание на работы В. Ельницкой и А. Миронова. Займут они своё место в интерьере или нет — решать хозяевам.

aminteriordesign.ru Двери для проекта нашли у фабрики «Истринская мануфактура». На полу — паркет из массива дуба.

Поиск образа гостиной оказался в этом проекте самым сложным делом — рассматривали разные цветовые решения и варианты отделки. Традиционный атрибут классического интерьера — лепнина — очень нравится заказчикам, поэтому в результате решили в отделке стен холла и гостиной использовать именно её. Это сделало основные помещения квартиры более парадными. От первоначально намеченных для гостиной обоев решили отказаться.

— Заказчики часто обращаются ко мне с просьбой разработать классический интерьер, который в то же время будет современным по духу и актуальным. Одновременно с этим они объясняют, каким их будущий интерьер быть не должен: помпезным, сухим, официальным, скучным, вычурным, перегруженным деталями и тому подобное. В таком случае хорошо обратиться к неоклассике — популярному направлению в современном дизайне. Для того чтобы интерьер получился лёгким и элегантным, я стараюсь придерживаться следующего подхода:

выбираю лёгкую и деликатную цветовую гамму. Палитру можно построить как на нюансах, так и на контрастах, но слишком драматичных цветовых сочетаний избегаю. Светлые стены и двери, мебель и пол натуральных оттенков дерева, цветовые акценты в виде текстиля, живописи и светильников — беспроигрышное решение;

чтобы подчеркнуть классический характер интерьера, использую в отделке традиционные приёмы — высокий плинтус и двери с порталами, лепнину, иногда модульный паркет. Однако при выборе этих элементов стараюсь соблюдать умеренность и предпочитаю простые формы, прямые линии;

планировка должна быть удобной и функциональной, как это принято в современных домах и квартирах. В классических интерьерах хорошо позаимствовать такой приём, как симметричная композиция;

чтобы оживить картину, хорошо внести в классический интерьер актуальные элементы — лаконичную кухню, стулья, светильники, современное искусство;

очень сложно избежать повторения некоторых приёмов, работая над разными интерьерами в одном стиле. Поэтому в каждый проект стараюсь внести что-то сугубо индивидуальное — картины, авторскую фотографию, предметы, сделанные на заказ.

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