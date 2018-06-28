5 вещей, которые портят ваш интерьер, и что с этим делать

Каждому дому необходимы аксессуары и предметы декора, которые сделают интерьер завершённым. Но некоторые из них способны не просто создать вид захламлённого помещения, но и напрочь уничтожить любой, даже самый изысканный интерьер. Как избежать главных ошибок при обустройстве небольшой комнаты, можно почитать здесь и здесь. А сегодня мы расскажем о пяти вещах, без которых любая квартира станет только лучше.

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1. Бесчисленное множество фотографий

Безусловно, памятные моменты заслуживают того, чтобы занять достойное место не только в вашем сердце, но и на письменном столе или, например, на каминной полке. Коллекция любимых фотографий пополняется, а вместе с ней и количество фоторамок, купленных в разное время и редко сочетающихся между собой. Часто получается так, что рамки, различные по цвету, материалу и стилистике, вынуждены уживаться на одной полке.

Решить эту проблему довольно просто. Попробуйте среди множества снимков выбрать несколько самых важных для вас фотографий. Поместите их в одинаковые (или объединённые одной стилистикой) рамки. Отведите для фотографий место на стене, развесьте вдоль лестницы или расположите над диваном.

2. Старомодные шторы

Возможно, вы удивитесь, но сейчас занавешивать все окна шторами вовсе не обязательно. Если вы живёте в сельской местности с живописным видом или окна вашей городской квартиры не упираются в окна соседнего дома, то без штор вполне можно обойтись. Если окно оригинальной формы, выполнено из качественной красивой древесины или вам попросту не нравятся шторы — смело снимайте их!

Присмотритесь к шторам на ваших окнах. Быть может, они устарели, полиняли, выцвели или слишком коротки? Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили утвердительно, просто снимите шторы и наслаждайтесь видом из окна.

3. Вазы для цветов

Скорее всего, в каждом доме найдётся одна или две вазы для цветов. Но бывает, что таких ваз, стаканов, красивых бутылочек накопилось слишком много, и все они пылятся на полках в гостиной или на кухне. Если не хватает духу окончательно от них избавиться, спрячьте их поглубже в шкаф, оставив 3—5 красивых, разных по размеру ваз.

Старые вазы можно преобразить. Соберите их в коллекцию, подбирая по форме, цвету или стилистике. Или объедините их, самостоятельно выкрасив в нейтральный (например белый) цвет.

4. Искусственные цветы

Не используйте для декора искусственные цветы. Они редко выглядят красиво и гармонично. Цветок пиона или гортензии в небольшой вазе на журнальном столе или прикроватной тумбочке ещё может смотреться естественно. Но вот от больших охапок искусственных цветов или высоких растений точно нужно отказаться.

Наше мнение:

— Если вам хочется вдохнуть в помещение немного жизни или сделать его более романтичным, поставьте в квартире пару комнатных растений, требующих минимального ухода. Можно поставить на стол вазу со свежими цветами, которые долго не завянут (хризантемы, альстромерии, орхидеи), или небольшую корзину с фруктами.

5. Большое количество мелочей

Маленькие, дорогие сердцу мелочи, без сомнения, важны. Они придают интерьеру индивидуальность, создают уют. Но когда сувениров (подаренных, купленных самостоятельно или привезённых из поездок) становится слишком много, они создают ощущение некоторой захламлённости и беспорядка даже в самой идеально убранной комнате.

Наше мнение:

— Если на полках собралась большая коллекция милых сувениров, с которыми вы не в силах расстаться, старайтесь не выставлять их все сразу. Выберите две или три любимые вещицы и поставьте на полку, ещё пару — на письменный стол. И время от времени меняйте их на те, что остались за закрытыми дверями шкафа.

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