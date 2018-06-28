10 вещей в спальне, которые могут стать причиной аллергии

Если проснувшись утром вы чувствуете себя уставшим или даже разбитым, хотя накануне не употребляли горячительных напитков — это довольно тревожный сигнал. Возможно, вы простудились. Но есть и ещё одно объяснение подобному состоянию — неправильная обстановка в спальне. И если вы улыбаетесь и думаете, что вещи никак не могут повлиять на здоровье, то вам следует ознакомиться со списком предметов, которые могут ухудшать самочувствие в спальне.

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1. Подушка

Когда мы ложимся в кровать и голова касается подушки, возникает непередаваемое чувство блаженства и умиротворения. Но, к сожалению, это не всё, что нас окружает. Старая подушка может стать причиной нарушения здоровья из-за накопления в ней бактерий, спор плесени и даже пылевых клещей. Всё это может привести к аллергическим реакциям, головной боли, а также неприятностям с носоглоткой.

Наше мнение:

— Дабы избежать подобных проблем, следует хотя бы раз в год менять подушку или чистить её, если предусмотрена такая возможность. При этом наволочки следует менять как минимум раз в неделю.

2. Комнатные растения

Несмотря на всё хорошее, что вносят в нашу жизнь живые растения, они также могут таить в себе скрытую опасность. Поэтому если вы любите обильно поливать свои зелёные насаждения, готовьтесь к возможному появлению корневой гнили, а затем и спор плесени. Это может спровоцировать аллергию или приступ астмы, поэтому тщательно следите за поливом растений и не переусердствуйте.

3. Домашние животные

Все мы безумно любим своих домашних питомцев, однако ни кошечкам, ни собачкам абсолютно не место в кровати рядом с вами. И дело не только в том, что они могут потревожить ваш сон. Большое количество аллергенов в их шерсти, таких как перхоть, пыль, пыльца, споры плесени и бактерии, уж точно не принесут ничего хорошего. Поэтому позаботьтесь об укромном местечке для своего любимца, но подальше от кровати, где-нибудь в другой комнате.

4. Свечи

Создать романтическую обстановку парой-тройкой ароматических свечей — отличная идея, и с этим не поспоришь. Но если слишком часто заниматься подобными вещами, это может нанести довольно ощутимый вред здоровью, так как во время горения ароматические свечи выделяют вредные вещества. Этого можно избежать, используя обычные свечи из пчелиного воска, но без всяких металлических фитилей и прочего. К тому же желательно проветривать комнату после таких романтических вечеров.

5. Техника

Электронику и прочие бытовые приборы лучше держать подальше от спальни, поэтому телевизоры, ноутбуки, роутеры и прочие модные гаджеты лучше убрать в другие комнаты. Ведь доказано, что нахождение электроники возле кровати приводит к ухудшению сна, а вследствие этого и хронической усталости по утрам.

6. Моющие средства

Безусловно, все хотят, чтобы их спальня была чистой и благоухала свежестью, но без использования моющих средств добиться этого будет непросто. Поэтому будьте внимательны в выборе «очистителей», особенно это касается их состава. За приятным ароматом может скрываться много вредных для дыхательных путей и глаз веществ из числа летучих органических соединений. Старайтесь применять натуральные чистящие средства, которые даже можно сделать самим на основе уксуса.

7. Увлажнитель воздуха

Пользование подобными устройствами уже давно не редкость, но мало кто знает, что воду там необходимо менять каждый день, а чистить устройство следует не менее одного раза в неделю. В противном случае «помощник» в борьбе с сухим воздухом может стать пристанищем и распространителем плесени, чему вы точно не обрадуетесь.

8. Окна

Если вы не любите открывать окна и проветривать комнату, сохраняя герметичность от внешних загрязнений, то приготовьтесь столкнуться с неприятными последствиями. Так как вся пыль, перхоть, частички моющих средств, соединения химических веществ от туалетных принадлежностей, таких как лаки для волос, дезодоранты и лаки для ногтей — всё это остаётся внутри помещения и никуда не девается. А значит, когда выдаётся возможность, никогда не упускайте её, чтобы лишний раз проветрить комнату. Ещё один совет — избавьтесь от штор, тем более что на это есть как минимум десять причин.

Наше мнение:

— Циркуляция и приток свежего воздуха в спальне — невероятно важный момент, который, к сожалению, многие упускают. Статистика говорит, что в непроветриваемых помещениях воздух может быть в 2—5 раз более грязным, чем на улице. Поэтому старайтесь регулярно проветривать свою спальню и другие комнаты, а чтобы не забывать, можете даже составить для этого график, пока такое действие не войдёт в привычку.

9. Матрас

В среднем треть своей жизни человек проводит во сне, а значит, лёжа на матрасе. Как и в подушках, там скапливаются чешуйки кожи, телесные выделения, пылевые клещи, бактерии, пыль и грязь. Как и всё остальное в спальне, ваш матрас требует регулярной чистки, а ещё лучше, если он будет обладать защитным покрытием от мелких загрязнений, что упростит задачу.

Опять же как и подушки, матрас со временем проседает и требует замены, но, к счастью, делать это нужно не каждый год, а хотя бы раз в пять лет. Возможно, вам будет полезна наша статья о том, как правильно выбрать кровать, там подробно написано не только о подборе матраса, но и о многих других важных моментах, напрямую влияющих на ваш сон.

10. Ковёр

Как и всё остальное в этом списке, ковёр может стать местом скопления не только загрязнений, но ещё и блох, если ими заражён ваш домашний питомец. Чтобы этого избежать, следует тщательно пылесосить ковёр минимум раз в неделю, а также мыть со специальным шампунем раз в три месяца. Но если такие заморочки не для вас, просто избавьтесь от ковра и сделайте выбор в пользу ламината или паркета, ухаживать за которыми будет намного легче.

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