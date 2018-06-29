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Обои для рабочего стола от Passion.ru: июль 2018
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Обои для рабочего стола от Passion.ru: июль 2018 

Passion.ru 29 июня 2018
Фото: Passion.ru
В этом году лето явно решило взять реванш и побаловать нас по-настоящему жаркими днями, после достаточно прохладной весны и еще более суровой зимы. Поэтому можно спокойно планировать отдых и для этого не обязательно выбираться в заморские страны — живописные места можно найти и на территории необъятной России. Ну а если отпуск вам, также, как и нам, пока не светит, тогда просто посмотрите нашу вдохновляющую подборку оригинальных обоев для рабочего стола от Passion.ru и зарядитесь отличным настроением.
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