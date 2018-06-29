Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках

В трехкомнатной квартире дизайнер сделала уютный интерьер в розовых тонах, оставив часть отделки от застройщика.

Заказчики, молодая пара с двумя дочками (старшей одиннадцать, младшей — два), хотели, чтобы в квартире была возможность проводить вечера вместе и в то же время каждый из членов семьи мог уединиться.

Перепланировка не потребовалась: заказчики хотели поскорее начать ремонт и немного сэкономить, поэтому все стены и часть существующей отделки от застройщика решили оставить на своих местах. «Мы только перенесли кухонный проем, чтобы увеличить общее пространство и совместить гостиную зону с кухонной», — рассказывает дизайнер Елена Иванова

«Например, в ванной на стенах была белая плитка, на полу — бежево-розовая, — продолжает Елена. — Мы решили обыграть это: поставили классическую ванную на ножках, добавили золотую фурнитуру, картину на люк, и получился легкий французский стиль».

В той части квартиры, где не было отделки, дизайнер делала все на свой вкус. Для стен выбрала однотонные обои — от пыльного розового до серого; плитку под мрамор и мягкие стеновые панели. Плинтуса решила красить в цвет стен, чтобы не добавлять контрастные акценты. А потолочные карнизы сделать классические белые, для уравновешивания современных и классических деталей в квартире.

Несмотря на то что планировкой предусмотрена гардеробная-кладовая, в каждой комнате есть системы хранения. В спальне и детской это распашные белые шкафы, на кухне, в гостиной и коридоре — серые шкафы до потолка с одинаковыми фасадами, зрительно объединяющими все общие зоны.

Во всей квартире, кроме детской, колористика строится на трех цветах: сложный оттенок пыльной розы, серый и белый. К ним добавлены разные пудровые оттенки и золотая фурнитура. В детской использована нейтральная база с цветовыми акцентами в текстиле.

Стремясь найти баланс между классикой и современностью, дизайнер решила, что за классику будет отвечать вся встроенная мебель, двери и карнизы, а мягкая мебель и свет — за современность.

Бархат в обивке стульев и кресел помогает сгладить противоречия, а розовый цвет в сочетании с серым — создать ощущение тепла и уюта. Золотую вытяжку Елена Иванова перенесла из своего предыдущего проекта: в ней есть что-то такое, что нравится абсолютно всем.

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