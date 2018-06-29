За и против: обои в мокрой зоне

Решили отойти от стандартной плитки и оформить ванную по-особенному? Не спешите — сначала посмотрите, что говорят профи.

Всегда смотрятся выигрышно и интересно — особенно по сравнению с классической плиткой. Если обои с ярким принтом, они вполне могут взять на себя роль декора — никаких дополнительных аксессуаров не понадобится.

Конечно, обои, как и их цена, могут быть совершенно разными. Но найти качественные бюджетные варианты среди обоев гораздо проще, чем среди плитки.

Обои клеятся быстро и легко — смена дизайна вашей ванной комнаты может занять несколько часов. А если вы нанимаете для этого подрядчиков, работы обойдутся гораздо дешевле укладки плитки.

В магазинах представлено практически бесконечное число вариантов — с любой фактурой и принтом.

По сравнению с плиткой обои изнашиваются быстрее. Также на них воздействует влага в ванной или на кухне — в результате они могут начать отслаиваться, а клей проступит в виде пятен. Если обои не влагостойкие, мыть и даже протирать их влажной тканью, конечно, нельзя.

Может получиться так, что, приобретя бюджетные обои, вы обречете себя на лишние расходы — и никакой экономии не получится. Учтите, что для отделки ванной подходят виниловые обои, жидкие и самоклеящиеся — любые другие вскоре придется менять.

Эксперты INMYROOM поделились своим отношением к обоям в мокрой зоне и рассказали, как можно их обыграть, продлить срок службы — или чем заменить.

Я с удовольствием использую обои в мокрых зонах. Опасность им несет именно непосредственное попадание воды, причем на постоянной основе — поэтому в зоне душа или над раковиной я бы их клеить не стала.

С другой стороны, обоями можно декорировать кухонный фартук, а потом закрыть его прозрачным стеклом — будет износостойко и оригинально. Никто не мешает клеить обои в санузлах там, где нет воды. Например, маленькие туалеты, гостевые можно декорировать яркими, пестрыми обоями.

Я предлагаю иногда заказчикам сделать обои в ванной комнате. Не всегда эта идея получает одобрение и реализуется — все-таки большинство с недоверием относятся к этому приему. На мой взгляд, обои — это прекрасный способ добавить индивидуальность и стиль. Лучше использовать влагоустойчивые обои, но если нет прямого попадания воды, то можно и обычные. Не забывайте про хорошую вентиляцию, чтобы не было конденсата на стенах.

Какой бы тип вы ни выбрали, у обоев масса преимуществ перед плиткой. Это отличный декораторский прием, обои превосходно смотрятся в маленьких пространствах. Ассортимент обоев гораздо больше и разнообразней, чем плитки, они дешевле и их гораздо легче поменять, если вы захотите обновить интерьер. Вы можете оклеить обоями всю комнату или только одну стену, которая станет акцентной. Так же можно совмещать обои с плиткой или с деревянными панелями.

Использовать ли обои в мокрой зоне? В пространстве для жизни этот вопрос не стоит для меня. Считаю, использование обоев в мокрой зоне в ванной комнате — это выброшенные на ветер деньги. Если честно, я бы вообще постаралась отговорить заказчика от обоев в ванной комнате

Ремонтные работы занимают время, материалы и услуги дорогостоящие. Проходя через ремонт, человек вынужден терпеть неудобства, затраты и стресс. Вряд ли ему захочется переживать все это слишком часто.

Даже если мы с заказчиком создаем уютный сельский интерьер с трогательными цветочками и рюшами в ванной комнате, в мокрой зоне над ванной, душем и умывальником я предложу использовать керамическую плитку. Соседство разных цветов или оттенков плитки и обоев и, главное, разных фактур придает динамики интерьеру, глазу есть за что зацепиться и не заскучать.

В качестве альтернативы можно использовать во влажных зонах краски со специальными характеристиками для влажных помещений.

В случае, если этого требует концепция интерьера, окрашенные поверхности можно разнообразить ритмичным орнаментом с использованием трафаретов или использовать в качестве трафаретов малярный скотч.

Если говорить о редко используемой ванной, тогда, пожалуй, можно рискнуть и использовать специальные высокотехнологичные обои для мокрых зон, чисто из любопытства. Или использовать обои для влажных помещений, которые в мокрой зоне можно защитить легким в уходе стеклом.