Как разместить розетки и выключатели на кухне?

Когда дело доходит до планирования электрики на кухне, многие сталкиваются с трудностями. Рассказываем, как предусмотреть розетки для всей техники и где расположить выключатели.

Перед тем, как планировать электрику в кухне, посчитайте, сколько у вас бытовых приборов. Учитывайте не только крупную технику, но и мелкую. Для электрочайника, тостера и кофемашины тоже нужны розетки.

Продумайте план освещения. Например, будет ли встроенная подсветка шкафов и рабочей зоны? Для них тоже нужны дополнительные розетки и выключатели.

Сколько нужно розеток? Минимум 3 — для холодильника, плиты, вытяжки. Каждый дополнительный прибор — плюс одна розетка.

Где располагать? Розетки для встраиваемой техники установите за стенками соседних шкафов. Розетку для вытяжки — над кухонными шкафами, и следите, чтобы ее не закрыл воздуховод.

На какой высоте? Нижний ряд розеток расположите на высоте 7—10 см (измеряйте по центру розетки). Они предназначены для встраиваемой бытовой техники. Розетку для вытяжки — на высоте 5—6 см от верхнего ряда кухонных шкафов. Расстояние от середины вытяжки до розетки должно быть не более 20 см.

Сколько нужно розеток? Количество розеток зависит от выбранной техники. Предусмотрите минимум 3 розетки.

Где располагать? Расположите их над столешницей. Нельзя располагать розетки и выключатели над мойкой или плитой — они деформируются от влажности и высокой температуры.

На какой высоте? 10–30 см от рабочей поверхности или — 106—110 см от уровня чистого пола.

Сколько нужно розеток? Установите 1 дополнительную розетку. Она понадобится, например, для пылесоса. Для телевизора нужны как минимум 2 стандартные розетки, 1 ТВ— и интернет-розетка.

Где располагать? Еще одну розетку расположите у дверного проема. Размещение розеток под телевизор зависит от места, где он будет стоять или висеть, и от диагонали экрана. Разместите их так, чтобы скрыть за корпусом телевизора.

На какой высоте? Розетка для пылесоса должна быть на высоте не менее 30 см от пола. Высота розеток для телевизора зависит от места его размещения — в среднем 100—130 см.

Сколько нужно? 1 выключатель общего света.

Где располагать? Иногда общий выключатель выносят в коридор. Он должен быть у дверного проема на стороне ручки закрытой двери — не загораживайте его мебелью.

На какой высоте? Специалисты рекомендуют установить выключатель на высоте 75–90 см и в 10–15 см от дверного косяка.

Если вы делаете подсветку обеденного стола, продумайте для нее отдельный выключатель. Можно рядом с обеденной группой или в одном блоке с выключателем общего света.

Сколько нужно розеток и выключателей? По 1 выключателю — для встроенного освещения шкафов и рабочей зоны. А также по 1 розетке.

Где располагать? Розетки для освещения навесных шкафов удобно расположить над ними. А для рабочей зоны — над столешницей. Выключатели предусмотрите там же — можно в одной раме с розетками.

На какой высоте? Розетки для освещения навесных шкафов — 5–10 см над шкафом. Розетки для подсветки рабочей зоны и выключатели — 10—30 см от края столешницы.

На обложке: дизайн-проект Дениса Красикова и Анастасии Стручковой, студия Cartelle Design.