Как обустроить удобную гардеробную: 5 простых, но гениальных решений

Мечтаете о гардеробной, но не хватает места? Рассказываем, как правильная организация пространства поможет вам воплотить мечту в реальность!

Своими советами с вами делится колумнист «Летидора» Мария Рябова , мама троих детей и автор блога, посвященного порядку в доме.

Я — профессиональный организатор пространства. За год работы в этой сфере поняла, что больше всего люблю организовывать пространство гардеробных! Последние полгода занимаюсь только этой зоной и изучаю, как она устроена в США, на родине моей новой профессии.

Гардеробная — мечта многих женщин, но часто мы довольствуемся шкафом, считая, что для гардеробной у нас нет места.

На самом деле грамотно организованная гардеробная можно занимать места не больше, чем шкаф.

Гардеробная — это святая святых, где мы каждое утро задаем себе настроение.

Я помню, сколько времени тратила на поиски нужной вещи! Сколько дней было прожито в плохом настроении, потому что невозможно собрать себе нормальный образ в моем гардеробе. И дело не в том, какая там одежда. Дело было только в том, как она размещалась. Во время работы с американскими гардеробными комнатами я познакомилась с простейшими решениями, которые превращают любую гардеробную в удобную.

С радостью делюсь с вами этими идеями!

Неглубокие шкафы

На первый взгляд, непривычно, что плечики, висящие на штанге, выступают за пределы шкафа. Но по факту в этом нет никакой проблемы.

Такое простое решение увеличивает пространство в гардеробной и делает доступ к вещам более удобным.

И если есть угловой элемент, то он всегда остается легкодоступным.

В гардеробной становится явно больше пространства, нет ощущения, что шкафы на тебя давят. Появляется больше воздуха.

Узкие полки — лучший обзор

Один из самых частых запросов среди моих клиентов: «Как организовать хранение на глубоких полках?»

Можно, конечно, использовать органайзеры для хранения одежды или переоборудовать полки под выдвижные ящики или корзины, например. Но в американских гардеробах я чаще всего вижу неглубокие полки. И если есть возможность выбирать на этапе создания гардеробной, я выбираю их. Вам кажется, что так поместится меньше вещей? Этот минус моментально превращается в плюс, когда вы понимаете, что на таких полках вы будете хранить вещи в один ряд, а значит, они все будут хорошо видны.

С узкими полками ничего не окажется в темном дальнем углу и не будет забыто на долгие месяцы до следующей генеральной уборки в шкафу.

Как приверженец вертикального способа складывания вещей, я точно могу сказать: на таких полках порядок держится гораздо дольше.

Металлические системы

Удобная гардеробная не обязательно должна быть выполнена из деревянных каркасов. Вполне удобную конструкцию можно собрать из металлических направляющих, и это заметно удешевит ее цену.

Вариантов внутреннего наполнения в подобных системах огромное множество.

Вы сможете создать гардеробную мечты в любом уголке своей квартиры.

Это лишь вопрос выбора.

Когда ваши вещи организованы грамотно, вы меньше времени тратите на поиск нужной одежды. А еще в гардеробной поддерживается порядок благодаря хорошему обзору и доступу к вещам.

Обувница в гардеробной

Я никогда не думала, что организовать в гардеробной хранение обуви — это так удобно! Вы можете собирать полностью готовый образ в одном месте.

Если климат, в котором вы живете, и размеры гардеробной не позволяют вам организовать хранение всей обуви в одном месте, используйте этот трюк для обуви на выход — держите ее на виду! Так она станет более востребованной. Возможно, и поводов для выхода в свет прибавится!

Зоны «М» и «Ж»

Разделите вашу гардеробную на две зоны — мужскую и женскую. Это облегчит вам не только поиск нужной вещи, но и поиск и поддержание порядка в гардеробной.

В американских реалиях очень часто встречаются раздельные гардеробные. Но в российской действительности достаточно легко может быть реализовано простое зонирование. Это уже благоприятно скажется на вашей гардеробной.

Надеюсь, мои наблюдения могут оказаться для вас полезными, и вы будете получать удовольствие от использования своей гардеробной комнаты!

Делитесь в комментариях своими лайфхаками по обустройству идеальной гардеробной!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!