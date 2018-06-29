Как избавить обувь от противного запаха

Если проблему грязной обуви еще как-то можно связать со временем года и погодными условиями, то неприятный запах от ботинок — это явление бессрочное. Обнаружив единожды после снятия кроссовок нежелательное амбре, будьте уверены, оно с вами надолго. Точнее, ровно до тех пор, пока вы ни предпримите решительных мер по пресечению и предотвращению дальнейшего развития противного запаха. К счастью, у нас как раз есть несколько простых и действенных способов эту проблему решить. Берите и пользуйтесь на здоровье, как говорится.

Мойте ноги тщательно

Бактерии на ногах размножаются очень быстро. Мойте подошвы тщательно, желательно пару раз в день. Кроме того, не забывайте полностью высушить ноги после душа — это поможет предотвратить развитие грибка.

Смена пары

Не носите ту же обувь два дня подряд. У всех, пожалуй, есть любимая пара разбитых кроссовок, которые просто не хочется снимать. Так, к сожалению, делать нельзя. Обуви нужен хотя бы один вечер, чтобы немного проветриться.

Тальк

У некоторых людей ноги потеют при любых условиях и при любой погоде. Ничего страшного, просто особенность организма. Начните пользоваться обыкновенным тальком или детской присыпкой: это решит большую часть проблемы.

Пищевая сода

Пищевая сода отлично подойдет для оперативной дезодорации обуви. Насыпьте ее в бумажный фильтр для кофе и оставьте упаковку внутри кроссовка на ночь. С утра неприятного запаха не будет и в помине.

Кошачий туалет

И еще один, нестандартный трюк для экстренного спасения вашей обуви. Купите наполнитель кошачьего туалета — эти небольшие камешки обладают прекрасными абсорбирующими свойствами. Наполните средством старые носки и оставьте на ночь в обуви.

Заморозьте

Бактерии не способны пережить низкие и высокие температуры. Поместите обувь в полиэтиленовый пакет и оставьте в морозилке до утра. Сушите на ярком солнце — двойной удар не оставит шанса плохому запаху.