Технология покраски стен через трафарет

Ремонт жилья — длительный и сложный процесс, отличающийся неким набором шаблонных операций и типовых действий. Итоги его тоже почти всегда предсказуемы, что вполне объяснимо: у всех дома есть «стандартный набор» — полы, стены, потолки, окна, двери… В результате ремонта хозяева получают обновленный домашний интерьер, радующий своей новизной и свежестью красок. Однако, иногда хочется не просто выполнить ремонт, а вдохнуть в квартиру или загородный дом новую жизнь, сделать так, чтобы жилище впечатляло своей оригинальностью, непохожестью на другие дома. Тогда приходит время для поиска нестандартных решений — к примеру, покраска стен через трафарет. При выполнении такого рода работ нужно соблюдать определенные нюансы и технологию, использовать краску конкретного вида и подходить к процессу выполнения работ внимательно и без спешки. О важных деталях покраски стен через трафарет мы поговорим сегодня в нашей статье.

При помощи трафарета можно создать особую атмосферу в помещении: путем нанесения на поверхность стен повторяющего орнамента или серии одинаковых рисунков. Не стоит перегружать стены обилием мелких элементов — помимо нежелательного визуального эффекта «цветного тумана», их будет непросто качественно прокрасить.

Размер рисунка и его модификация выбираются в соответствии с индивидуальными пожеланиями владельца квартиры. Если есть уверенность в собственных силах, можно создать изображение самостоятельно, либо найти нужную картинку в интернете или каталоге, скопировать, распечатать ее на принтере, а далее — перенести на материал, через который будет осуществляться покраска.

Есть также объемные трафареты, при помощи которых рисунок наносится на стену слоем шпатлевки толщиной 1-3 мм. Для этого нужна определенная сноровка, поэтому при отсутствии подобного опыта данный вид ремонтных работ самостоятельно выполнять не рекомендуется.

Нанесение рисунка через трафарет — финальный этап ремонта. Очень важно, чтобы предшествующие ему стадии были выполнены качественно, с соблюдением всех необходимых технологий. Если стены в квартире имеют неровности, визуальные дефекты и изъяны, трещины и сколы, то все они будут лишь подчеркиваться изысканностью узора и диссонировать с ним.

Таким образом, первое, что нужно сделать — правильно подготовить поверхность стен. Делается это в несколько приемов:

1. Проводится удаление старого отделочного слоя. В зависимости от того, какой вид покрытия был нанесен, используют губку с мыльной водой (для снятия обоев), пластиковые и металлические шпатели, иногда применяют специальные химические составы.

2. Освобожденная поверхность тщательно очищается от всех остатков старой краски, штукатурки, жира, пыли, грязи и пятен ржавчины.

3. Чтобы добиться необходимой гладкости стены, ее обрабатывают пемзой или наждачной бумагой, так, чтобы выровнять поверхность и устранить все шероховатости.

4. Если на стене имеются трещины, то их необходимо заделать при помощи штукатурки, а затем выполнить грунтование по всей плоскости.

5. После нивелирования трещин и щелей, нужно выровнять стены. Для этого на их поверхности при помощи уровня устанавливаются маячки, а затем наносят специальный раствор — шпателем или мастерком. До того, как смесь застынет, ее следует разравнять при помощи терки снизу-вверх и из стороны в сторону. Затем осуществляется затирка стен, а после отвердевания раствора поверхность отшлифовывается.

6. Когда стены полностью высохнут, их поверхность необходимо тщательно прогрунтовать — в соответствии с выбранным типом краски, затем дать им просохнуть. Теперь стены готовы к нанесению на них финишного покрытия.

7. Поверхности стен окрашиваются. Покрытию дается время на то, чтобы оно полностью высохло.

Подготовительный этап закончен. Только после всех вышеописанных действий можно приступать к нанесению рисунка через трафарет.

Для этого вам понадобится приобрести готовый шаблон в строительном магазине, заказать его на предприятии, специализирующемся на лазерной резке листовых материалов, или изготовить самостоятельно. Для осуществления третьего варианта вам потребуется картон, плотная вощеная бумага или тонкий пластик. Рисунок переносится на выбранный материал, а затем аккуратно, без лишних надрезов, вырезается при помощи ножниц, канцелярского ножа или острого бритвенного лезвия (помните о том, что каждый заусенец или неровный край будут отображаться на поверхности стены). Все тонкие и острые углы, имеющиеся на трафарете, следует при помощи скотча укрепить с обеих сторон.

Для нанесения рисунка на стену вам понадобятся следующие инструменты:

— акриловая краска (сохнет быстро и отлично ложится практически на любую поверхность);

— трафарет;

— кисть;

— валик из поролона;

— скотч;

— мел или карандаш;

— защитные перчатки.

После того, как инструменты приготовлены, следует проверить готовность поверхности к окрашиванию. На ней не должно быть пыли, ворсинок и следов загрязнений. Если всё в порядке, то на стену необходимо нанести разметку при помощи уровня и карандаша.

Для ровной фиксации трафарета на стене, наметьте положение его крайних точек на плоскости. Допускается его крепление на поверхности при помощи скотча.

Изготовленный шаблон очень плотно прижимается к стене и прокрашивается валиком. Краску следует распределять равномерно.

Если покраска осуществляется при помощи кисти, то ее сначала нужно окунуть в краску, а затем удалить излишки при помощи бумажного полотенца. Краска наносится методом набивки. В противном случае, на стене появятся потеки.

С обработанного участка трафарет удаляется и крепится на следующем сегменте стены. Действия повторяются до тех пор, пока рисунок не будет нанесен полностью и не составит целостную композицию.