Ремонт малогабаритной квартиры: 7 важных вещей

Ремонт квартиры — стресс для всех. Для вас, ваших родственников, питомцев, даже коллег и друзей, которые будут постоянно слушать про ваши проблемы с нехваткой розеток или неправильным расположением модулей на кухне.

Чтобы вы смогли сделать всё правильно, мы подготовили список из семи важных вещей, о которых не стоит забывать при ремонте малогабаритной квартиры.

Потратьте больше средств на отделку и меньше на мебель

При ремонте малогабаритной квартиры важно учитывать, что если вы используете недорогие материалы, это сразу будет заметно. Лучше потратить на 50% больше на паркет, плитку, но получить квартиру, которая будет выглядеть как американская студия или скандинавские апартаменты, чем сделать ремонт почти бесполезным.

Не пытайтесь сделать всё и сразу

Лучше сделать идеальной отделку и планировку, а с мебелью повременить. Выберите кухню, оформите ванную, поставьте кровать и уже начните жить и приглядываться к интерьеру. В итоге вы на опыте поймёте, какого размера и типа шкаф вам нужен и какой диван будет смотреться лучше всего.

Учтите, что потратите на ремонт в два раза больше времени, чем планировали

Помните, что при ремонте квартиры вам придётся где-то жить — на съёмной квартире, у родственников или друзей. Ремонт всегда занимает в два раза больше времени, чем вы планируете, не забывайте об этом и учитывайте при различных договорённостях.

Перепланировка — это необходимая трата

При ремонте малогабаритной квартиры перепланировка необходима практически всегда. Многие заказывают объединение кухни-гостиной, ванной с туалетной комнатой, присоединение лоджии, новые встроенные гардеробные в прихожей и спальне. Добавить всё это без сноса перегородок часто бывает просто невозможно.

Купите профессиональный дизайн-проект

Дизайн-проект квартиры всегда основан на СНИПах и ГОСТах, которые обязательно нужно соблюдать. Без них вы не получите разрешения на перепланировку, она будет просто незаконной. Но профессиональный дизайнер всегда сможет предложить альтернативный путь, чтобы получить желаемое и соблюсти все правила на 100%.

Выберите конкретный стиль для декора

Удивительно, но в декоре тоже есть свои стили. При этом они могут накладываться на совершенно другие стили в отделке или дизайне мебели. Например, ни для кого не секрет, что при соблюдении определённых условий можно смешивать стили скандинавский и прованс, классику и ар-деко и так далее. Для декора вам стоит выбрать стиль, который вам нравится именно в декоре, тогда вы не потратите лишних средств.

Оставьте спальню пустой

Если вы сразу оформите спальню, то она точно вам перестанет нравиться через год. Увы, это правило первого года жизни в новой отремонтированной квартире. Дело в том, что мы идентифицируем себя именно со спальней, и если оформить её второпях, не разобравшись в своих пристрастиях и характерных особенностях новой квартиры, вы рискуете допустить много ошибок. Оставьте спальню почти пустой на год и купите в неё декор и аксессуары, зеркала и текстиль лишь после того, как оформите остальные комнаты в квартире. Тогда спальня будет действительно идеальной!

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