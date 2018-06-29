8 идей для организации домашней прачечной в маленькой квартире

В ванной комнате

Если размер вашей ванной комнаты позволяет, организуйте домашнюю прачечную именно там. Подсказка: площадь санузла можно увеличивать за счет коридора или прихожей. Еще один лайфхак: стиральная и сушильная машины прекрасно встанут друг на друга, сэкономив немало места на полу.

Фото: Instagram inspire.paularoque

В прихожей/коридоре

В открытом доступе

Впрочем, обладателям просторной прихожей необязательно даже устраивать перепланировку: мини-прачечная вполне может разместиться недалеко от входа или, напротив, в дальнем укромном уголке коридора. Не забудьте предусмотреть гидроизоляцию пола в помещении и согласовать перенос мокрой зоны.

Фото: Instagram inspire.paularoque

В шкафу

Для тех, кого смущает размещение зоны прачечной на виду в прихожей, есть вариант скрыть хозяйственный уголок за дверцами шкафа.

Фото: Instagram inspire.paularoque

В нише

Еще одно решение, позволяющее спрятать мини-прачечную, а также выгадать для нее еще немного дополнительного пространства в прихожей, — ниша. Обратите внимание: чтобы бытовые агрегаты не перегревались, не стоит придвигать их вплотную к стене, оставьте сзади и по бокам немного пространства для циркуляции воздуха — так электроприборы прослужат дольше.

Фото: Instagram inspire.paularoque

Как часть системы хранения

Существует и компромиссный вариант, позволяющий частично скрыть зону прачечной в прихожей, сохранив при этом быстрый прямой доступ к стиральной и сушильной машинам, — встроенная в систему хранения бытовая техника. Смотрится весьма эстетично, при этом для доступа к агрегатам не нужно открывать никакие двери.

Фото: Instagram kazakservice

На кухне

Многие считают кухню удачным местом для размещения стиральной машинки. Почему бы не пойти дальше — и не расположить именно здесь полноценную домашнюю мини-постирочную? Все необходимое прекрасно скроется за фасадами гарнитура, да и перенос мокрых зон, согласование и перепланировка не потребуются.

Фото: Instagram inspire.paularoque

Под лестницей

Мода на стиль лофт сделала кровати-чердаки весьма популярными, да и организация спальни-полуэтажа в малогабаритках становится все более распространенным решением. В вашей небольшой квартире тоже имеется лестница, ведущая на второй ярус, этаж или полуэтаж? Задействуйте место под ней с пользой: разместите там домашнюю прачечную.

Прием могут взять на вооружение и те, чье жилье расположено на мансардном этаже.

Фото: Instagram odinspiracjidorealizacji

В отдельном помещении

Думаете, позволить себе организовать прачечную в отдельном помещении могут только обладатели загородных домов и очень больших квартир? Вовсе нет! Даже в малогабаритке можно отделить небольшой уголок, разместив там все необходимое.

Разумеется, придется пожертвовать небольшой частью пространства. Зато в выделенное подсобное помещение можно перенести все хозяйственные принадлежности, организовать удобное хранение бытовой химии, продумать эстетичную сортировку грязного белья и наконец-то определить место для гладильной доски и утюга. Согласитесь, неплохой компромисс?

Фото: Instagram inspire.paularoque

Обратите внимание: вне зависимости от того, где именно вы решите организовать домашнюю мини-прачечную, в выбранном помещении важно предусмотреть хорошую вентиляцию, гидроизоляцию пола, а также обработать стены (если они не выложены плиткой) перед покраской или оклеиванием обоев специальной грунтовкой, предотвращающей появление грибка.