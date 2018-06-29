Ещё
8 идей для организации домашней прачечной в маленькой квартире
Далее:
Читайте также:
Ещё

8 идей для организации домашней прачечной в маленькой квартире 

IVD.ru 29 июня 2018
Фото: IVD.ru
В ванной комнате
Если размер вашей ванной комнаты позволяет, организуйте домашнюю прачечную именно там. Подсказка: площадь санузла можно увеличивать за счет коридора или прихожей. Еще один лайфхак: стиральная и сушильная машины прекрасно встанут друг на друга, сэкономив немало места на полу.
Фото: Instagram inspire.paularoque
В прихожей/коридоре
В открытом доступе
Впрочем, обладателям просторной прихожей необязательно даже устраивать перепланировку: мини-прачечная вполне может разместиться недалеко от входа или, напротив, в дальнем укромном уголке коридора. Не забудьте предусмотреть гидроизоляцию пола в помещении и согласовать перенос мокрой зоны.
Фото: Instagram inspire.paularoque
В шкафу
Для тех, кого смущает размещение зоны прачечной на виду в прихожей, есть вариант скрыть хозяйственный уголок за дверцами шкафа.
Фото: Instagram inspire.paularoque
В нише
Еще одно решение, позволяющее спрятать мини-прачечную, а также выгадать для нее еще немного дополнительного пространства в прихожей, — ниша. Обратите внимание: чтобы бытовые агрегаты не перегревались, не стоит придвигать их вплотную к стене, оставьте сзади и по бокам немного пространства для циркуляции воздуха — так электроприборы прослужат дольше.
Фото: Instagram inspire.paularoque
Как часть системы хранения
Существует и компромиссный вариант, позволяющий частично скрыть зону прачечной в прихожей, сохранив при этом быстрый прямой доступ к стиральной и сушильной машинам, — встроенная в систему хранения бытовая техника. Смотрится весьма эстетично, при этом для доступа к агрегатам не нужно открывать никакие двери.
Фото: Instagram kazakservice
На кухне
Многие считают кухню удачным местом для размещения стиральной машинки. Почему бы не пойти дальше — и не расположить именно здесь полноценную домашнюю мини-постирочную? Все необходимое прекрасно скроется за фасадами гарнитура, да и перенос мокрых зон, согласование и перепланировка не потребуются.
Фото: Instagram inspire.paularoque
Под лестницей
Мода на стиль лофт сделала кровати-чердаки весьма популярными, да и организация спальни-полуэтажа в малогабаритках становится все более распространенным решением. В вашей небольшой квартире тоже имеется лестница, ведущая на второй ярус, этаж или полуэтаж? Задействуйте место под ней с пользой: разместите там домашнюю прачечную.
Прием могут взять на вооружение и те, чье жилье расположено на мансардном этаже.
Фото: Instagram odinspiracjidorealizacji
В отдельном помещении
Думаете, позволить себе организовать прачечную в отдельном помещении могут только обладатели загородных домов и очень больших квартир? Вовсе нет! Даже в малогабаритке можно отделить небольшой уголок, разместив там все необходимое.
Разумеется, придется пожертвовать небольшой частью пространства. Зато в выделенное подсобное помещение можно перенести все хозяйственные принадлежности, организовать удобное хранение бытовой химии, продумать эстетичную сортировку грязного белья и наконец-то определить место для гладильной доски и утюга. Согласитесь, неплохой компромисс?
Фото: Instagram inspire.paularoque
Обратите внимание: вне зависимости от того, где именно вы решите организовать домашнюю мини-прачечную, в выбранном помещении важно предусмотреть хорошую вентиляцию, гидроизоляцию пола, а также обработать стены (если они не выложены плиткой) перед покраской или оклеиванием обоев специальной грунтовкой, предотвращающей появление грибка.
IVD.ru: последние новости
Как озеленить балкон или террасу: 10 потрясающих вариантов 13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик Как сделать балдахин своими руками: 7 идей, которые приведут вас в восторг
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем26
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение