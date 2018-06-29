Italdesign помог построить Nissan юбилейный GT-R

Две компании объединились для создания специальной версии спортивного купе в честь его 50-летия.

Прототип, получивший название Nissan GT-R50, базируется на модели GT-R Nismo 2018 модельного года. Кстати, новинка знаменует также и 50-летие итальянского дома дизайна. Премьера модели в Европе состоится в следующем месяце.

Специалисты Italdesign занимались разработкой и постройкой автомобиля, а его внешность создавалась совместными усилиями лондонской Nissan Design Europe и Nissan Design America. Ключевой особенностью стал золотой элемент, проходящий практически по всей длине кузова автомобиля. Переработана передняя часть — установлены новый капот и светодиодная головная отпика. Длина GT-R50 составляет 4 784 мм, что на 94 мм больше стандартного Nismo, ширина — 1 992 мм (+97 мм), высота — 1 316 мм (-54 мм). Колесная база не изменилась — 2 780 мм.

Линия крыши занижена на 54 мм, установлены новые задние фонари, а также большой регулируемый задний спойлер на двух стойках. Спорткар оснастили комплектом специально разработанных 21-дюймовых колес. Завершающим штрихом стал серый оттенок кузова Liquid Kinetic, контрастирующий с золотой вставкой Energetic Sigma.

В салоне выполнена отделка карбоном двух видов, а сиденья обиты комбинацией из черной алькантары и высококачественной итальянской кожи. Внешняя золотая отделка перекликается с акцентами в интерьере. Спортивное рулевое колесо изготовлено из карбона и обтянуто алькантарой.

В подкапотном пространстве автомобиля размещается бензиновый мотор V6 VR38DETT объемом 3,8 литра, отдача которого, предположительно, составит 720 л.с. и 780 Нм. Список технических апгрейдов двигателя для Nissan GT-R50 включает: другие турбонагнетатели с большим диаметром турбины и увеличенными интеркулерами, усиленные коленвал, поршни, шатуны и подшипники, а также ряд других замен деталей на более производительные и оптимизация систем зажигания, впуска воздуха и выпуска отработанных газов. Усилена шестиступенчатая преселективная коробка передач с двойным сцеплением, дифференциалы и приводные валы.

Подвеска японского спорткара получила систему непрерывного регулирования демпфирующего усилия BILSTEIN DampTronic® I. Установлены тормоза Brembo с шестипоршневыми передними и четырехпоршневыми задними суппортами контрастного красного цвета, а 21-дюймовые колеса обуты в резину Michelin Pilot Super Sport 255/35 R21 спереди и 285/30 R21 сзади.

По материалам: www.kolesa.ru