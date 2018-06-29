Как сделать подиум в квартире

Квартира — это то место, куда мы приходим каждый вечер отдохнуть, расслабиться, насладиться тишиной и спокойствием, побыть наедине с самим собой или с семьей. Это — маленький обособленный мир, в котором всё должно быть гармонично и удобно. Однако стандартная городская квартира, как правило, не отличается внушительными габаритами, и каждый квадратный метр в ней ценится на вес золота. Для оптимизации свободного пространства существует специальное дизайнерское решение: создание подиума. Помимо прочего, подобное возвышение позволяет разделить малогабаритную квартиру на функциональные зоны, а также создать дополнительные места для хранения вещей.

Наиболее популярным вариантом является размещение кровати на подиуме. Владелец квартиры получает сразу несколько практичных решений «в одном»: спальное место, прикроватная тумба, шкаф. При желании, край подиума тоже можно задействовать: его используют для расположения гостей.

Подиумы бывают:

— монолитные;

— каркасные.

Монолитные конструкции имеют большой вес, так как обычно выполняются из цементно-песчаной смеси, пенобетона или гипсоблока, поэтому их не рекомендуют устанавливать в многоэтажных зданиях. К тому же, их нельзя использовать в качестве дополнительного пространства для складирования вещей.

Каркасные изделия вполне функциональны; они изготавливаются из деревянных брусьев или металлического профиля, затем выполняется обшивка из фанеры. Такой подиум имеет стандартную высоту около 25 см и визуально напоминает ступень. Если есть необходимость в сооружении более высокой конструкции, то выполняется она обычно в два и более яруса, с широкой верхней площадкой.

При желании, изготовить подиум вполне возможно самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. В данной статье постараемся подробно описать все этапы необходимых работ для сооружения подиума-кровати с выдвижными ящиками.

1 этап: выбор места под подиум

При сооружении специальной функциональной площадки нужно учитывать несколько обязательных факторов при ее размещении в квартире:

▪ подиум не должен находиться в «проходной зоне»;

▪ не следует его размещать в середине комнаты;

▪ высота потолка в помещении должна составлять не менее 2.75 м. ;

▪ подиум во всю ширину стены можно делать только при наличии прямоугольной и узкой комнаты.

2 этап: составление чертежа

После того, как вы определили месторасположение будущего подиума, нужно понять, каким он будет конструкционно. Для этого вам понадобится подробный чертеж, в котором должны быть указаны следующие параметры:

• высота, длина, ширина каркаса подиума;

• количество и размеры выдвижных ящиков;

• ширина и высота борт-ступени под матрас;

• количество и высота лаг, служащих опорой;

• размеры спинки кровати и ее изголовья;

• размеры ступени возвышения.

Также необходимо указать все имеющиеся дополнительные элементы: перегородки, полки, стеллажи, ширмы.

3 этап: расчет толщины материала для изготовления каркаса

Для того чтобы правильно подобрать материал для каркаса, необходимо учесть давление на перекрытия. В городских квартирах эта цифра составляет 350-750 кг/кв.м.

Если у вас нет необходимости в размещении на подиуме какой-либо тяжелой мебели или техники, то для изготовления каркаса можно взять деревянные брусья 50х50 см. Шаг между лагами составит здесь около 45 см.

При более серьезной нагрузке потребуется брус 70х70 мм с шагом около 35-40 см.

4 этап: подготовка необходимых материалов и инструментов

Возьмем за основу изготовление подиума-кровати с размерами 1930х1650х350 мм. Для ее создания вам понадобятся:

— карандаш;

— рулетка;

— уровень строительный;

— линейка;

— степлер строительный;

— молоток;

— шуруповерт;

— электрический лобзик;

— отвертка крестовая;

— брус (22 мм сечением) — для наружных панелей и центральной поперечной планки;

— доски, 1650х330 мм — для изголовья и спинки;

— доски, 1930х330 мм — для панели бокового блока;

— доски, 1930х150 мм — для верхних бортов кровати;

— планка верхнего бортика;

— панели для ящиков (950х320 мм);

— брус (100 мм сечением), длиной 1910 мм — для поперечной планки;

— доски, 16 мм толщиной — для стенок ящиков;

— ДСП, 19 мм толщиной — для внутренних деталей блока;

— фанера, 10 мм — для днища ящиков;

— деревянные планки (ламели) — для основания, на которое будет укладываться матрас;

— специальная фурнитура для ящиков.

5 этап: сооружение подиума

После того, как все необходимые материалы и инструменты имеются в наличии, можно приступать к изготовлению конструкции. Ориентировочный план работ выглядит следующим образом:

1. Контур подиума вычерчивается на полу в соответствии с заданными размерами.

2. По периметру закрепляются брусья; шаг между лагами стоит соблюсти 40 см.

Если подиум имеет относительно небольшие габариты, то достаточно будет закрепить его вдоль стены анкерами.

В случае, когда размер изделия достаточно велик, следует поставить дополнительные лаги по всей площади сооружаемой конструкции. Крепить их следует к полу.

3. При помощи уровня необходимо проверить вертикальность расположения брусьев.

4. Затем следует проверить длину брусьев и скорректировать ее при необходимости.

5. Далее нужно изготовить рамы стен под коробы для ящиков, а затем установить их. Ширина их должна быть равной ширине каркаса, а высота — быть на 2 см ниже высоты подиума.

6. Коробы обшиваются фанерой (торцевые их части).

7. На выдвижные ящики устанавливают внешние элементы направляющих. Не забудьте оставить зазор между полом и нижней частью ящика. В идеале он должен составить от 3 до 5 мм.

Для возведения основной площадки подиума необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Размер сооружаемой рамы должен быть больше имеющегося в наличии матраса на 5 см с каждой стороны.

2. Желательно, чтобы возвышение борт-ступени над спальным местом составило 100-150 мм. Это позволит надежно зафиксировать матрас.

3. Изготовленную раму следует качественно прикрепить к стене и вертикальным стойкам.

4. Вдоль конструкции, прямо посередине, устанавливают брусок, который будет служить опорой для фиксации ламелей.

5. На заданном расстоянии ламели набиваются на каркас.

Для возведения боковой конструкции — ступеней, вам будет нужно:

1. Установить вертикальные брусья, 3 шт. Их внешние грани можно закрыть фанерой или ламинированным ДСП.

2. Изготовить внутренние боковые стены.

3. Установить их.

4. Закрепить брусья к стенам, чтобы в дальнейшем расположить на них фурнитуру для распашных горизонтальных дверей ящиков.

5. Вырезать верхнюю часть ступени. Затем ее закрепить.

6. Спинку кровати нужно установить и зафиксировать шурупами.