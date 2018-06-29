25 вдохновляющих идей для дизайна паркета «ёлочкой»

Паркет «ёлочка» имеет очень богатую и аристократичную историю. Этот удивительный узор был придуман в XVII веке во Франции и ранее был доступен только семьям, приближенным ко двору Людовика XI, а также богатым аристократам Парижа. В это время буржуа начали особенно изысканно оформлять свои особняки, шато и парижские квартиры и вплотную занялись дизайном интерьера, каким мы его сейчас знаем.

Белый, серый и пепельный паркет — для современного интерьера

Оттенки серого и белого сейчас очень популярны в дизайне паркета, они позволяют визуально расширить пространство, сделать интерьер современным и на вид исключительно лаконичным. Такой паркет используется в разных стилях, например в современном и минимализме, индастриале и скандинавском стиле. Эту тенденцию поддерживают ведущие европейские бренды.

В коллекции бренда Barlinek есть несколько модных вариантов дубового паркета «ёлочкой», например сливочно-белый дуб Cappucino и дуб Marzipan Muffin, которые имеют точечную, детальную прорисовку деталей и искусно подобранные оттенки.

Оттенки карамели и мёда — модный тренд в дизайне паркета

Аппетитные, пикантные и очень тёплые оттенки карамели и мёда сейчас в тренде для дизайна паркета как никогда. Немного тёмные, будто с секретом или тайной под покровом, они позволяют создать невероятно уютный интерьер. У Barlinek есть варианты паркета «ёлочкой» и в этих тонах: дуб Caramel и дуб Toffee представляют нам красоту карамельного и промасленного медового оттенков.

Светлый паркет в стиле рустик — оригинальный подход

Светлый паркет в стиле рустик часто специально состарен и имеет браширование, например, как вариант паркета дуб Grand Canyon от Barlinek. Здесь мы видим тенденцию делать пол брутальным, заметным, как в старом доме или особняке, шале или в старой парижской квартире. Обычно паркет в стиле рустик бывает светлым, хотя в вариантах с «ёлочкой» встречаются и свои исключения.

Тёмный и чёрный паркет — утончённый стиль

В дизайне интерьера 2018 года стали популярны очень тёмные варианты паркета. И мы говорим не просто о коричневых цветах, к которым мы привыкли, а об уникальных и весьма интересных расцветках, к примеру оттенках американского ореха, макассара, палисандра, эбена или венге.

В дизайне паркета «ёлочкой», несомненно, встречаются и более традиционные и классические варианты, например удивительный дуб Brown Sugar от Barlinek. Этот брашированный пол тёплого оттенка с разнородным рисунком древесины, покрытый матовым лаком, имеет ещё и фаску, которая визуально удлиняет его и придаёт лёгкости.

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