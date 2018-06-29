Как разместить кондиционер в квартире и не испортить интерьер?

Планируйте место кондиционера до чистовой отделки

Если вы только планируете ремонт или в процессе черновых работ — самое время продумать, где разместить кондиционер. В домах старого фонда, где фасад признан архитектурным наследием, категорически запрещено выводить трассы кондиционера на фасад, поэтому придется планировать вывод конденсата в канализацию или вести трассы на крышу.

То же самое — в новостройках. Сейчас довольно часто жильцы дома сами принимают решение не портить фасад проводами и трассами и стараются следовать плану установки — это накладывает определенные обязательства на владельцев квартир: скрытый вывод трассы или отведение в канализацию.

Почему важно продумать размещение и внутреннего блока до старта чистовой отделки? Чтобы не портить интерьер коробами с проводами внутри или открытыми проводами, как в первом случае. Посмотрите, как отличается вид интерьера комнаты с коробом и без:

Фото: Instagram polarairaust

Фото: Instagram sova_klimat

Лайфхак: для тех, кто планирует интерьер в стиле лофт провода могут стать дополнением интерьера.

Располагайте внутренний блок около окна

Причина — проще вывести трассу от внутреннего блока к наружному и не придется переплачивать за дополнительные метры монтажа проводов. Чем дальше от окна — тем дороже. К тому же, если вы все-таки устанавливаете кондиционер после чистовой отделки, короб со скрытыми проводами вдоль всей стены точно станет вещью, которая испортит интерьер.

Фото: Instagram _marina_ky Следуйте общим правилам установки кондиционера

1. Как расположить кондиционер в спальне?

Расположение сплита в спальне должно быть таким, чтобы поток воздуха проходил вдоль кровати, но не был направлен прямо на нее. Иначе есть риск частых простуд.

Фото: Instagram sova_klimat

Вот несколько мест, где можно установить кондиционер в спальне.

Над кроватью — так поток холодного воздуха будет направлен как раз к ногам, а не в голове. Над дверью — если вы заранее спланировали размещение кондиционера и провели монтаж трасс внутри стен, этот вариант вам подходит. Напротив двери — если расположение кровати и размер спальни позволяют, можно поставить кондиционер таким образом.

2. Где найти место для кондиционера в гостиной?

Фото: Instagram zetwix.com.ua Установить кондиционер в этой комнате можно в любом месте, но с учетом тех же правил.

Поток воздуха не должен направляться на диванную зону или рабочий стол. Лучше искать место ближе к окну, чтобы не вести трассы по всей комнате (если вы не проложили их заранее). От верхнего края внутреннего блока до потолка должно быть не менее 15 см — это необходимо для свободного движения воздуха и актуально не только для гостиной.

3. Где расположить сплит-систему в кухне?

Фото: Instagram sazonova.design.msk Главное, что стоит учитывать при монтаже внутреннего блока в кухне, — чтобы плита не была вблизи кондицинера. Почему это важно? Во-первых, горячие потоки воздуха негативно скажутся на работе устройства. И во-вторых, если плита газовая, воздух из кондиционера будет тушить газ в конфорках. Этого нельзя допускать. В остальном, варианты те же, что и для спальни и гостиной.

Как обыграть внутренний блок кондиционера в интерьере?

Интерьер с кондиционером может быть красивым. Рассказываем способы, как декорировать внутренний блок в комнате.

1. Повесьте его за декоративным «экраном»

Главное условие — оставьте нижнюю часть кондиционера открытой, чтобы воздух свободно циркулировал в комнате. Желательно делать экран не сплошным, а реечным — так он не будет перегреваться.

Фото: natocadesign.com.br 2. Покрасьте кондиционер в цвет стен

Выбирайте специальные краски по пластику — такие же, как для пластиковых окон. И тогда внутренний блок отлично впишется в ваш интерьер. Обратите внимание: нельзя, чтобы краска попала внутрь блока. Будьте внимательны и лучше заклейте все отверстия в процессе работы.

Фото: design-guru.moscow

3. Установите кондиционер внутри открытого стеллажа

Так он привлечет гораздо меньше внимания. В процессе монтажа придется делать отверстия внутри задней стенки стеллажа, чтобы провести все провода.

Фото: design-guru.moscow

4. Подвесьте внутренний блок кондиционера над телевизором и закройте дверцей

Здесь роль сыграет обманный маневр — все внимание будет привлечено к экрану, а не внутреннему блоку. Кстати, можно скрыть его дверцей стеллажа над экраном, но во включенном состоянии она должна быть открытой.

Фото: Instagram lyucom

5. Ищите ниши

Установка в нише решит проблему видимости кондиционера.

Фото: Instagram lyucom

6. Делайте канальные системы

Именно их часто устанавливают на западе, для большой квартиры или частного дома — идеальный вариант, так как блоков всего два: внутренний и наружный, не нужно портить фасад дома и устанавливать сплиты в каждой комнате.

Внутренний блок канального кондиционера монтируется в подвесной потолок и таким образом полностью скрывается, а воздух распределяется по собранной системе воздуховодов. В каждой комнате делают отверстия с маленькими экранами для таких воздуходов.

Фото: Instagram azimut_stroy

Фото: Instagram engineering_case