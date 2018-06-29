Какой должна быть современная ванная комната: мнение профессионала

Модные тренды меняются каждый сезон, а вот отношение к интерьеру и каждому помещению в нём — гораздо медленнее. Каких-нибудь 150 лет назад регулярные гигиенические процедуры были роскошью, а полноценных ванных комнат вовсе не существовало. Двадцать лет назад ванные комнаты были у каждого из нас, но чаще всего небольшие, с самым простым интерьером и сантехникой.

Ванная использовалась исключительно для того, чтобы оставаться чистым, не более. Сегодня ситуация в корне поменялась. О современной ванной комнате нам рассказал вице-президент по дизайну компании Grohe Майкл Сиэм.

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Вода давно перестала быть просто одной из функций, теперь она проводник для эмоций. Двадцать лет назад ванная комната была просто помещением для ежедневных рутинных процедур — мы умывались там и чистили зубы. Сегодня вода — наш главный друг, который помогает расслабиться, отдохнуть, следить за своим здоровьем и эмоциональным состоянием. И конечно, этот эффект должна усиливать сантехника и интерьер, вот почему восприятие ванной комнаты так поменялось.

У меня у самого несколько ванных комнат, ведь живу я в Германии, но своим домом считаю Чикаго, а ещё у меня есть офис, в котором я провожу много времени, и поэтому он соответствует моим представлениям о домашнем комфорте.

И где бы ни жил, я стараюсь обставлять ванную комнату сантехникой Grohe и постоянно меняю интерьер, тестирую новые продукты. Например, у меня в офисе недавно появился унитаз-биде Grohe Sensia Arena, и теперь я хочу поставить такой в квартире, где сейчас живу.

Для меня отличный пример, которому хочется следовать, это японские ванные комнаты. Там всё продумано для экономии воды, удобства и гигиены человека. Ведь даже при обычном мытье рук микробы остаются на коже, поэтому так хочется свести к минимуму возможность контакта с бактериями.

Вот для чего мы придумали Grohe Sensia Arena! Этот удивительный прибор сам выполняет функции душа и сушки, ваши руки останутся максимально чистыми, и вы получите все необходимые гигиенические процедуры.

Как специалист по дизайну я должен все продукты нашей компании испытывать на себе. Вот почему я могу назвать себя отчасти тестировщиком, который знает всё о новинках. Жаль, я не могу рассказать все подробности о тех продуктах, которые использую сейчас. Но, к примеру, у меня дома есть наша новая душевая система. Её пока нет в продаже, но я думаю, вам понравится!

У меня своё представление о современной ванной комнате. В дизайне такой ванной не должно быть ничего лишнего, но в глубине этой сдержанности должны прятаться последние технические достижения сантехнической индустрии и инновации. Я давно мечтал, чтобы у Grohe появилась коллекция, которую можно назвать иконой современного дизайна, и, кажется, теперь она у нас есть!

Grohe Atrio — это воплощение концептуального дизайна, в котором вода точно следует форме. В коллекции воплотились точнейшие технологии, подтверждающие безупречное немецкое качество со знаком «Сделано в Германии». Мы создали символ точности и стиля, и я горжусь работой нашей команды.

Что такое ванная комната категории люкс? Для многих это в первую очередь означает удовлетворение индивидуальных потребностей, возможность иметь уникальную ванную комнату со своими особенностями. Речь идёт о цветах, материалах, конструкциях, которых больше ни у кого нет, предметов, единственных в своём роде и необычных сочетаниях.

Мы в Grohe понимаем люкс в ванной комнате по-своему, для нас это прежде всего велнес, то есть забота о своём здоровье. Это значит, что всё в ванной комнате должно быть устроено так, чтобы человек в ней мог расслабиться и получить максимальную пользу для своего организма.

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