Как создать гостиную в стиле прованс на подмосковной даче: реальный пример

В этот раз программа «Фазенда» превратила недостатки планировки дома в его достоинства.

Десять лет назад Лидия Ивановна купила для дочери и внучек небольшой деревенский дом. В нём сделали ремонт, надстроили второй этаж. Стараниями женщин сруб «не первой молодости» превратился в уютный загородный дом. В гостиной у камина часто собирается вся семья. Именно эта комната и досталась для работы дизайнеру проекта — Татьяне Кострюковой.

Татьяна Кострюкова, дизайнер интерьеров

— Философия дизайна для меня — в гармонизации бытия. Главное — это создание функционального и гармоничного интерьера, будь то жилое или общественное помещение. Занимаюсь дизайном интерьеров как частный дизайнер, с детства рисую, декорирую, пишу маслом. В своё время окончила художественную школу, готовилась к поступлению в художественное училище, но в итоге поступила в строительный техникум, который также успешно окончила. Осуществила свою мечту, окончив Международную школу дизайна в Москве (по специальности «архитектура интерьера и декорирование»).

Комната на первый взгляд простая, прямоугольная. Но всё осложняет встроенный шкаф. Он крадёт пространство. Поэтому первым делом команда программы, не нарушая конструкцию лестницы, аккуратно демонтировала шкаф. Затем с пола удалили ламинат, а со стен — неровную вагонку. А вот на потолке её решили оставить…

Скос лестничного марша слегка завуалировали перегородкой — прикрепили к вертикальным стойкам крестовины из бруса. Так и лестница в глаза не бросается, и спальное место изолируется от общего пространства гостиной.

На стенах преобладает мятный оттенок. А декоративную перегородку сделали двухцветной. Характерные для прованса перекрестья сделали разбелённо-кораллового оттенка. А вот вертикали, как и низкий потолок — белыми. За счёт цвета снега он визуально поднимается.

Часть стен оклеили шведскими обоями с растительным принтом. На белом фоне — мятно-зелёные листья папоротника. Обои флизелиновые, но смотрятся тепло — как бумажные. Ими обыграли фрагмент лестничного марша — «полог», затем обои полосой проходят по потолку и «стекают» по стене. Так обоями удалось выделить спальное место.

На пол постелили пробковое покрытие с защитным лаком. Сама пробка наклеена на древесноволокнистую плиту, а сверху — цифровое фотоизображение дубового наборного паркета. Наборным называют паркет из подобранных заранее по рисунку и цвету планок. Его укладка занимает немало времени. А пробковое покрытие с замковым соединением монтируется легко и быстро!

Татьяна Кострюкова, дизайнер интерьеров:

— Паркет из натурального дерева — это слишком дорого для дачи. Другое дело — искусственно созданная текстура и цвет настоящего дерева на пробке. Выглядит как настоящий паркет, но практичные свойства пробки налицо: тепло, упавшая чашка вряд ли разобьётся — ведь пробка хорошо амортизирует. Да и ходить по ней — одно удовольствие.

Сет светильников в стиле прованс — две люстры и бра — разместили в диванной зоне. Плафоны этих светильников — из текстиля и металлического перекрестья. Ещё одно бра — над тахтой. Потолочные споты создают свою атмосферу освещения. Наконец, центральное место занимает большая люстра — в том же дачном стиле. Но и это ещё не всё освещение.

Каждую оконную створку закрыли рулонными шторами. Несложный механизм позволил их легко сворачивать и разворачивать. Но защитить комнату от яркого солнца сможет и тонкий тюль мятного оттенка. Добавили очарования шторы в стиле прованс, с цветочным рисунком в красках интерьера. Их воздушность подчеркнула драпировка. Чтобы она заиграла, карнизы пришлось вешать под самый потолок.

Татьяна Кострюкова, дизайнер интерьеров:

— Возле камина мы поместили ещё один открытый стеллаж. Вся наша мебель — из массива сосны. Простой, удобной формы. Но покрыта она особой белой краской с добавлением воска. Мебель получается крашеная, но и рисунок древесины не пропал. Интерьер с нею стал лёгким, праздничным и совсем дачным.

Украшением гостиной стал основательный коралловый диван в английском стиле. Он сочетает в себе элегантность классики и современный комфорт. Ведь респектабельный диван легко превращается в двуспальную кровать. А мягкий свет изящного торшера создаёт около него настоящий оазис домашнего уюта.

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