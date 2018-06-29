10 ошибок при расстановке мебели, которые совершают все

1. Количество мебели не соответствует размеру помещения

Необходимо соблюдать баланс: мебели в помещении должно быть столько, чтобы, с одной стороны, покрывались все возложенные на комнату функции, а с другой — чтобы пользоваться этими функциями было комфортно.

Фото: Instagram fedorova_architects

Не перегружайте пространство: лучше перенести ту или иную зону в другую комнату, чем заставить все помещение мебелью, спотыкаться о нее и биться об углы.

Фото: Instagram azbukadom

2. Стол вплотную к стене

Письменный стол, придвинутый вплотную к стене, — частое явление в отечественных интерьерах.

Фото: Instagram loftmetal74

Однако, если для домашнего мини-офиса у вас есть хотя бы небольшой уголок, гораздо более удачным вариантом будет расположение стола на некотором расстоянии от стены — так, чтобы возле нее оказалось рабочее кресло, а не стол. Это создаст более комфортные условия для работы, к тому же перед вашим взором будет вся комната, а не только участок стены. Бонус: такое расположение дает более четкий эффект зонирования пространства.

Фото: Instagram yycrealtor

3. Вертикально стоящий стеллаж в детской

С целью мифической экономии пространства, родители часто делают выбор в пользу вертикального стеллажа для детской.

Фото: Instagram helloyulik

Однако горизонтальное расположение дает гораздо больше возможностей. Во-первых, абсолютно все полки находятся в зоне досягаемости для крохи: малыш может самостоятельно доставать и убирать на место игрушки, книги и прочие важные для развития мелочи. Во-вторых, поверхность стеллажа можно использовать как скамью — и оказаться от кресел и пуфов, сэкономив место.

Фото: Instagram ourhousenowahome

4. Комод «лицом» к кровати

Комод, расположенный лицевой стороной к кровати, — не самое эргономичное решение.

Фото: Instagram fi_tari

Гораздо лучше, с точки зрения экономии пространства, располагать комод по одной стене с кроватью. Это позволит отказаться от прикроватной тумбы. А в некоторых случаях и выгадать место для дополнительных функциональных зон: посморите, как изящно хозяева этой квартиры расположили в спальне небольшой рабочий стол, использовав комод в качестве подстолья.

Фото: Instagram fi_tari

5. Диван у стены в гостиной

Если гостиная не совсем крошечная, не придвигайте диван вплотную к стене: это вносит визуальную дисгармонию в интерьер.

Фото: Instagram lj_at_number_5 Располагайте мягкую мебель так, чтобы зрительно отделить зону отдыха от других. При этом избегайте и крайностей: ставить диван по центру и ежедневно спотыкаться о него — тоже не лучший вариант.

Фото: Instagram foxhollowcottage

6. Пустота в центре комнаты

Мебель, расставленная вдоль стен, и пустое место по центру комнаты — решение, оправданное, разве что, в детской комнате: игровые активности крохи порой требуют немалого пространства. В остальных же комнатах пустота в середине помещения будет смотреться странно и неуютно.

Фото: Instagram borisova.design

Это не значит, что стоит загромоздить центр мебелью. Но изящный журнальный столик, ковер или пуф помогут «собрать» воедино мебель, которая при расположении «по стеночке» смотрится весьма разрозненно. Если же вам остро необходима свободная от мебели середина комнаты, остановитесь на внушительном потолочном светильнике: он восстановит баланс в интерьере.

Фото: Instagram mir_dizayna77

7. Отсутствие акцентов

Если вся мебель в комнате примерно одного размера, близкой цветовой гаммы, да еще и выполнена в едином стиле из одних и тех же материалов, обстановка автоматически становится скучной и «плоской».

Фото: Instagram theordinarylovely

Расставьте акценты: пусть один или несколько предметов мебели выделяются по размеру, стилю или цвету. Хорошим решением станет приобретение (или создание) уникального дизайнерского элемента обстановки, притягивающего взгляд и создающего визуальный центр интерьера.

Фото: Instagram ibragimova_jamilya

8. Отказ от зонирования

Грубейшая ошибка, которая превратит вашу обстановку в набор разрозненной мебели. Обязательно продумывайте зонирование: не только расположением мебели, но и светом, цветом отделки, полуперегородками, стеллажами и ширмами или разными уровнями пола и потолка.

Фото: Instagram deliberatemom

Существует масса способов визуально обозначить функциональные зоны помещения, обязательно сделайте это.

Фото: Instagram pro_design_decor

9. Лишние предметы мебели

Одна из самых частых ошибок в расстановке мебели — лишние предметы обстановки.

Фото: Instagram kates_vintage_home

Обустраивая жилье, исходите из собственного образа жизни: если вы живете вдвоем и редко принимаете гостей, обеденный стол на шесть посадочных мест вам точно ни к чему. Практически не готовите дома? Откажитесь от громоздкого кухонного гарнитура в пользу более легкого и компактного варианта. Не загромождайте пространство бесконечными журнальными столиками, комодами и консолями, если в них нет никакой практической пользы.

Фото: Instagram minimalistic.interior

10. Нехватка свободных поверхностей

Обратный случай — отсутствие необходимых предметов мебели и свободных поверхностей там, где мы в них остро нуждаемся.

Фото: Instagram masterskaya_kreslo

В прихожей просто необходима полочка, комод или консоль, чтобы при входе положить перчатки, шляпку или сумочку; рядом с диваном точно нужен столик — для пульта, журнала, мобильного телефона; рядом с кроватью остро необходима тумба или комод — для воды, книги и прочих мелочей. Помните: если для предметов нет четко определенных мест, вы будете терять их по всему дому.

Фото: Instagram dasha_printshop