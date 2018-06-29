Двушка для требовательных хозяев: благородная американская классика в интерьере

Гостиная

Снаузел

Семейная пара приобрела жилые апартаменты в одном из монолитных домов, входящих в комплекс «Сады Пекина». Дано: квадратное в плане помещение с двумя панорамными окнами и высокими (более 3 м) потолками. Есть сантехстояк, запроектированы системы центрального кондицио­нирования и водяного отопления. Среди пожеланий заказчиков — организация пространства кухни-столовой, гостиной, спальни, большого числа мест хранения. Также необходимо предусмотреть гостевое спальное место. Предпочтительный стиль оформления — американская классика.

Гостиная

Автор разрабатывает планировку, которая предполагает расположение влажных зон вблизи от сантехнического стояка, что не вызовет проблем при последующей реализации проекта. Именно поэтому и зону для приготовления пищи запланируют в непосредственной близости от коммуникаций, утопив кухонный гарнитур в нише. Кухню-столовую разместят по центру апартаментов, сделав проходным помещением. В непосредственной близости от окон организуют изолированные гостиную и спальню, из последней можно будет пройти во вторую гардеробную и хозяйскую ванную комнату. Между гостиной и кухней-столовой оставят широкий проём, но с остеклёнными сдвижными конструкциями — таким образом планируется повысить инсоляцию лишённого окон помещения. Слева от прихожей запланируют зоны хранения, составленные из двух функциональных объёмов: одна его часть — встроенный шкаф, створки которого будут открываться в прихожую, вторая — гардеробная для сезонной одежды и крупногабаритных предметов, в том числе и хозяйственного оборудования.

Кухня-столовая

Гостиная

Спальня

Почти все комнаты (кроме санузлов) просматриваются из прихожей, поэтому для их оформления выберут одинаковые материалы оформления. Стены покрасят устойчивой к влажной уборке интерьерной крас­кой благородного серого тона, на пол положат массивную доску. Укладка по диагонали будет работать на оптическое расширение пространства. Также повсеместно применят лепной декор из пенополиуретана и разнообразные зеркальные элементы.

Гостиная может выполнять не только основную функцию, но и служить гостевой комнатой: при необходимости диван можно будет разложить, а перегородки задёрнуть шторами.

Гостиная

Кухня-столовая

Кухонный гарнитур утопят в нише, которую образуют перегородки, ограничивающие санузел и спальню. Кроме того, цвет кухонных фасадов будет совпадать с оттенком краски для стен, что сделает его менее заметным. Крупную бытовую технику встроят в высокие шкафы-колонки. Обеденную группу разместят так, чтобы не перегораживать траектории проходов в спальню и гостиную.

Кухня-столовая

Прихожая

C учётом наличия встроенного платяного шкафа и гардеробной обстановка при­хожей будет минимальной — банкетка на хромированных опорах и над ней большое, в человеческий рост, зеркало. На пол во входной зоне положат более практичное, чем массивная доска, покрытие — керамогранит. Материал будет аналогичен тому, что планируется применить в сантехпомещениях.

Прихожая

Спальня

Использование двери под отделку со скрытым монтажным алюминиевым коробом позволит спрятать межкомнатный проём, ведущий сначала в гардеробную и далее в ванную комнату. Распашное дверное полотно покрасят в тот же тон, что и стены, и точно так же декорируют пенополиуретановой лепниной — плинтусом и молдингами. Догадаться о проходе можно будет лишь по наличию ручки и замка.

Исходная высота потолков будет утрачена из-за необходимости выполнить стяжку пола, но дизайнер предполагает компенсировать потери визуально — за счёт применения высоких лепных карнизов.

Спальня

Санузлы

Влажные помещения будут иметь равный метраж, благодаря чему в санузле удастся и разместить сантехническое оборудование, и выгородить нишу для хозяйственного шкафа. В его нижней части поместят полноразмерную стиральную машину, над ней расположат полки для банных и хозяйственных принадлежностей.

Санузел

Преимущества

Недостатки

Выполнены все пожелания читателей.

Недостаточная инсоляция кухни-столовой.

Единство стиля и материалов оформления.

Массивная доска на полу вдоль кухонного фронта подверг­нется быстрому износу.

Прозрачные перегородки визуально расширяют пространство.

Гардеробная рядом со спальней нуждается в принудительной вентиляции из-за близости влажной зоны.

Организовано два полноценных санузла.

Много мест хранения, в том числе две гардеробные.