5 секретов стильного интерьера от известного английского декоратора

Эбигейл Ахерн (Abigail Ahern) часто проводит мастер-классы для других дизайнеров у себя дома, потому что его интерьер — настоящая энциклопедия правил дизайна о подходящих оттенках, размерах декора и мебели и их идеальных сочетаниях, нарушенных с потрясающим блеском. Готовы влюбиться в чёрный цвет и невероятные аксессуары? Добро пожаловать.

Эбигейл Ахерн, дизайнер, автор книг о декоре интерьера

Эксцентричный и смелый стиль Эбигейл помог ей добиться признания в сфере интерьерного дизайн. Сейчас она занимается оформлением роскошных гостиниц и спа-курортов, читает лекции о весёлом и лёгком декоре дома и работает над коллекциями аксессуаров и светильников, на создание которых её вдохновляют любимые собаки — шнауцер Манго и терьер Мод.

abigailahern.com Дом Эбигейл находится в Восточной части Лондона, в здании, построенном ещё в викторианскую эпоху. Первое впечатление от его интерьера напоминает о натюрмортах голландских старых мастеров: тёмный фон и избыток текстур, предметов и деталей. А некоторые элементы декора просто не могут не вызвать улыбку. Создала его «верховная жрица дизайна», как называют её модные блогеры, по собственным правилам, с которыми мы вас ознакомим.

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Правило 1: посмелее с цветом

На фоне всемирной любви к скандинавскому стилю с его активным использованием белого, страсть Эбигейл к чёрным стенам выглядит крайне эксцентрично, но она непреклонна. «Тёмные цвета — уютные, как кокон, а детали на его фоне выделяются и сияют, как бриллианты на чёрном бархате», — утверждает она. Чтобы усилить эффект, дизайнер предлагает красить потолок, двери, даже рамы зеркал и камин в цвет стен, а дополнительные оттенки для мебели и декора (не больше 3-4) выбирать в похожей тональности.

Совет: нейтральные тёмные тона, например тёмно-серый, хороши ещё и тем, что выглядят по-разному при разном освещении. Утром вы будете открывать для себя синий подтон краски, а на закате она будет казаться почти фиолетовой.

Эбигейл Ахерн

Правило 2: поиграйте с масштабами

Предметы декора не должны быть одинаковыми — это скучно. Если размер варьируется, более того, удивляет, как огромные лампы и гигантские растения, гость никогда не заскучает. В доме Эбигейл, например, картины и кактусы в гостиной больше мебели — да что там, выше человеческого роста.

Совет: именно нарушение всех правил приводит к успеху. Парадокс, но обилие деталей, текстур, декора и узоров может создать эффект почти медитативного спокойствия, если все они отражают личность владельца.

Эбигейл Ахерн

Правило 3: весь секрет в текстурах

Вы можете придерживаться одного цвета, но текстуры должны быть разными. Уют создают шероховатые поверхности, и в комфортной спальне Эбигейл мы видим, какими многообразными они могут быть: натуральная текстура дерева в изголовье, грубое плетение вязаного пледа и покрывала, даже сложная структура со множеством граней у одной из ламп на прикроватной тумбочке и абажур из перьев — у другой.

Правило 4: веселитесь и удивляйте!

Не бойтесь наполнять интерьер предметами, которые вызывают улыбку. Впрочем, Эбигейл советует всё же приглушать эксцентричность процентов на 20 от возможного максимума. Сложно даже представить, каким бы был её причудливый дом, если бы она этого не делала: уже сейчас здесь можно увидеть голову носорога на двери в ванную, скульптуру с гигантскими ногами на стене гостиной и множество ламп её собственного дизайна — с основанием в виде, например, фигур собак.

Совет: покупайте только то, что вызывает радость. Избавьтесь от всего унылого.

Эбигейл Ахерн

Правило 5: украшайте сад так, как украшаете дом Сад — ваша дополнительная комната, продуманное освещение и оформление текстилем здесь вполне уместно. И немного безумия в декоре тоже не помешает. В саду Эбигейл, разросшемся, как джунгли, даже оборудована кухня для вечеринок с барбекю.

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