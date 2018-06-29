На Ленинградском шоссе организуют серию мастер-классов «Кукла в народном стиле»

На площадке центра культуры «Гармония» на Ленинградском шоссе в июле проведут серию открытых мастер-классов «Кукла в народном стиле». Посетить занятия может каждый желающий.

— Мы приглашаем родителей и детей погрузиться в мир рукоделия. Изготовленная кукла послужит интересным украшением для интерьера, также она может стать подарком для близкого человека, — отметил представитель центра.

Любителей творчества ждут 7, 8, 9, 10 и 11 июля.

Телефон для справок: 8 (499) 150-68-65.

Занятия будут проходить с 11.00 до 13.00 на Ленинградском шоссе, дом 9, корпус 1.

(ап)