Как развесить отпускные фото: 25 вариантов

Вам знакомо ощущение, когда после прекрасно проведённого отпуска вы мысленно возвращаетесь в те места, где отдыхали? Нередко при этом хочется освежить воспоминания фотографиями. Нет смысла каждый раз лезть в компьютер, чтобы ещё раз просмотреть снимки. Распечатайте фото и развесьте, расставьте по квартире в самых неожиданных местах. Отпуск ещё долго будет оставаться с вами.

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Самый просто способ — выделить место на одной из стен, желательно в той комнате, где вы чаще бываете, и развесить фото там.

Ярые аккуратисты могут разместить каждую фотографию на подложке.

Если вы живёте на даче, почему бы не приспособить для развешивания снимков подручные предметы?

Средством для закрепления фотографий может послужить буквально всё, что попадёт вам под руку.

Бельевые верёвки в гостиной? Это не так страшно. Да и кто обратит на них внимание, если они «держат» лучшие моменты вашей жизни?

Старая рама от картины ещё пригодится в качестве окошка в мир вашего отдыха.

Такая веточка сразу даст намёк: висящие на ней фотографии имеют прямое отношение к самому беззаботному времяпрепровождению.

Почему бы не закрепить фото во дворе, если летом вы проводите там большую часть времени. Можно даже сделать подсветку для них из старых новогодних гирлянд. Праздник опять будет с вами.

Такое размещение больше подходит для спальни.

Делать подставку для фото из палет становится уже классикой. Можно на время потеснить размещённые на них фото и заменить их на отпускные.

Ещё один способ использовать старую раму от картины для фотографий, а заодно и декорировать стену.

Это как раз тот вариант, когда сочетают приятное с полезным. Лучшие снимки из вашего фотоархива могут надолго занять место на циферблате таких часов.

Такая компоновка фотографий будет постоянно напоминать о том, что отпуск вы провели с любимым человеком.

Сгруппируйте фото и разместите их в нескольких рамках. Смотреться будет великолепно.

Такое размещение можно использовать в любой комнате. Главное, чтобы фотографии были всегда у вас перед глазами. Пусть висят, пока вам не захочется их убрать.

Дверь со множеством окошек — идеальный вариант для летних фото. Если все не вошли, используйте ближайшую стену.

Дверной проём тоже подойдёт для снимков, которые хочется постоянно иметь перед глазами.

Такое преломление фотографий только оживит их и сделает ваши воспоминания более яркими.

Вешалки из шифоньера позволят вам не только закрепить фотографии, но и перемещать их по всей квартире туда, куда вы пожелаете.

Не правда ли, напоминает солнышко? Особенно на стене такого цвета. Летний отдых с вами уже на стадии компоновки фотографий.

Старая оконная рама ещё послужит вам в качестве мобильного фотоальбома.

Разместите на полках не только фото, но и сувениры, которые вы привезли из поездки. Это поможет вам не раз окунуться в атмосферу вашего путешествия.

Зачем вам в доме безликие углы? Превратите их в фотогалерею. Постоянное напоминание о лучших минутах отдыха поможет вам спланировать следующую поездку.

Оформите свой отпускной фотостенд по типу этого детского стенда. Наклейте в центре самую лучшую фотографию. Она станет вашим проводником в прекрасное время отдыха.

Фото, закреплённые таким образом на старой лестнице, позволят не только постоянно иметь их перед глазами, но и периодически менять.

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