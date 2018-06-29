Что надо и чего не надо делать в декоре гостиной: советы профи

Гостиная для многих — самая важная комната в доме, и когда дело доходит до её декорирования, всё должно быть сделано безупречно с точки зрения комфорта, функциональности и хорошего вкуса. А чем вы руководствуетесь, украшая и обставляя свою гостиную? Можем предположить, что опытом прошлых ремонтов и переделок, советами друзей, примерами из журналов и телепередач, посвящённых дизайну.

И это правильно. Но этого мало. Поэтому мы собрали рекомендации, которых следует придерживаться, если вы хотите избежать вольных и невольных ошибок. Можете потом поделиться этими советами с друзьями, когда улягутся их восторги по поводу вашей безупречно выглядящей гостиной.

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Итак, что следует и чего ни в коем случае не рекомендуется делать, декорируя гостиную. Девять НЕТ и девять ДА вам в помощь!

Мебель — сразу, краску — потом

НЕТ: не выбирайте цвет краски в первую очередь. Краска доступна в магазинах в огромном ассортименте, в тысячах цветов и оттенков, а вы можете изменить своё решение в процессе декорирования помещения. Что, если роскошный фиолетовый диван не будет сочетаться с зелёным цветом стен? Дизайнеры так говорят про выбор краски: в большинстве случаев это должно быть одной из последних вещей, которые вы делаете, обустраивая и украшая комнаты.

ДА: выберите самый дорогой или понравившийся вам больше всего предмет обстановки и стройте дальше композицию декорирования вокруг него.

Ножки ставим на ковёр

НЕТ: не используйте слишком маленький коврик. Это самая частая ошибка тех, кто украшает гостиную.

ДА: убедитесь, что все предметы мебели подходят к выбранному ковру. В идеале все четыре ножки габаритных столов, кресел и стульев должны стоять на нём, но если это невозможно предусмотреть и рассчитать заранее, разместите на ковре хотя бы передние ножки мебельной группы. Однако учтите: это правило не касается небольших предметов мебели — они должны стоять на ковре полностью.

Не жмитесь к стене!

НЕТ: не стремитесь расставить всю мебель вдоль стен. Оставляйте место, чтобы можно было при необходимости пройти за спинкой дивана или передвинуть его чуть левее или ближе, совершенствуя композицию.

ДА: располагайте мебель группой, отодвинув её от стен, когда это возможно, чтобы создать область некоего приватного общения.

Ася Бондарева, дизайнер интерьеров:

— Я люблю по максимуму спрятать всю технику (ТВ, колонки, музыкальный центр, приставки и прочее). Сделайте нишу под ТВ — хоть телевизоры теперь и плоские, но даже небольшой зазор от стены лучше спрятать в нишу. Всю аппаратуру лучше убрать в мебель, заранее продумать все необходимые полочки. Если есть колонки, о них тоже нужно думать заранее, находить им правильное место, чтобы они не смотрелись лишними. Все эти нюансы требуют продуманности, иначе самое заметное место, которое будет всегда перед вашими глазами, начнёт раздражать или выглядеть неопрятным.

bondarevadesign.ru Искусство не должно быть слишком высоким

НЕТ: не развешивайте картины, фотографии и постеры слишком высоко на стене. Многие стремятся повесить их чуть ли не под потолком. Это большая ошибка.

ДА: повесьте картины примерно на уровне глаз. Конечно, среди ваших гостей могут быть как очень высокие, так и миниатюрные люди. Но помните правило: лучше повесить предметы искусства чуть ниже, чем выше среднего роста.

Наше мнение:

— Развешивая «наглядность» на стене, не забывайте найти условный центр, если это композиция, и выстроить все остальные картины или фото вокруг него. Конечно, этот центр должен располагаться на уровне глаз человека среднего роста. Не размещайте экземпляры слишком близко друг к другу, оставляйте между ними не менее 5 см.

Света много не бывает

НЕТ: не игнорируйте важность регулирования света. По возможности каждая лампа или бра должны иметь диммер.

ДА: используйте в гостиной сочетание разных сценариев освещения. Добавляйте к верхнему свету настольные лампы, торшеры, бра — всё, что вам нравится. Это обеспечит больше света, а также сделает и само помещение, и всё, что в нём находится, привлекательнее.

Не забывайте про текстиль

НЕТ: не используйте слишком много ярких подушек. И вообще не переусердствуйте с подушками на диване. Иначе вам или вашим гостям придётся куда-то убрать их, чтобы сесть.

ДА: подберите подушки тщательно — и по количеству, и по размеру, и по цвету. Выберите те, которые будут оттенять или подчёркивать мебель и общий вид комнаты. И не бойтесь приобретать дорогие экземпляры, если у них высокое качество. Даже пара маленьких, но удачно выбранных подушек окажет большое влияние на весь интерьер.

Ася Бондарева, дизайнер интерьеров:

— Декор для создания уюта в гостиной просто необходим. Основное — это текстиль, декоративные подушки, пледы, портьеры, это всегда привносит изюминку, порой именно текстилем можно изменить настроение интерьера. Хорошо иметь сразу несколько комплектов, например зимний и летний.

Прекрасно работают в гостиной в качестве декора также часы, сейчас их такое разнообразие! Это и функциональный предмет, и в то же время прекрасное заполнение стены. Рекомендую использовать одни крупные часы или сразу несколько разных.

bondarevadesign.ru Думайте о мебели

НЕТ: не выбирайте для гостиной предметы, которые будут располагаться только на одном уровне. Смешивайте высокие элементы с низкими. Есть много отличных способов сэкономить, но это не тот случай. Качество — прежде всего, а размер и форма могут сочетаться в самых неожиданных вариациях.

ДА: покупайте диван наилучшего качества. Это предмет мебели, в который можно и нужно инвестировать большие деньги — он выбирается надолго, а замена дешёвого и разочаровавшего вас экземпляра в итоге обойдётся дороже. Помните, что диван среднего качества должен служить вам не менее 10 лет, а высокого класса — до 25 лет.

Комбинируйте узоры

НЕТ: не увлекайтесь смешением геометрических узоров в интерьере гостиной. Вообще нигде им не увлекайтесь. Идеальное количество для одной комнаты — три. Смешайте их в разном масштабе, используя один большой, один средний и один маленький (или в какой-либо другой комбинации, но непременно из трёх составляющих).

ДА: украшайте помещение узорами. Они добавляют живости и характера пространству.

Следуя правилам, создавайте новые

НЕТ: не позволяйте никому говорить вам, как следует или не следует украшать интерьер. Это ваш дом, и он должен быть удобен в первую очередь для вас.

ДА: следуйте основным правилам математики в декоре. Да, есть и такие правила. Они существуют для того, чтобы помогать вам создавать уютное и комфортное пространство, ласкающее взор.

Наше мнение:

— Все приёмы придумывают люди. Самые удачные задумки становятся правилами. Но нет ничего непреложного там, где благодаря опыту, фантазии и интуиции рождаются новые, неожиданные приёмы. То есть будущие правила. Смело создавайте свои!

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