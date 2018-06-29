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Тайна Янтарной комнаты может скрываться под фан-зоной ЧМ-2018 в Калининграде
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Тайна Янтарной комнаты может скрываться под фан-зоной ЧМ-2018 в Калининграде 

ТК «Звезда» 29 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Британские журналисты попытались отыскать украденную фашистами Янтарную комнату в Калининграде и узнали удивительные факты.
Легендарная подлинная Янтарная комната, подаренная Петру Первому королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I в 1716 году, может находится в Калининграде, недалеко от открытой там фан-зоны для болельщиков ЧМ-2018, пишет The Sun.
Убранство комнаты было похищено нацистами во время Великой Отечественной войны из Царского села. Фашисты смонтировали ее в одном из залов Кенигсбергского замка, а во время своего отступления собрали и вывезли в неизвестном направлении.
Ветеран Войны Иван Тихонов, рассказал британскому изданию, что комната, вероятно, так и не была вывезена из Калининграда, а бегущие немцы спрятали ее в одном из туннелей замка.
«Это было последнее место, где ее видели, и комната все еще может быть там», — поделился Тихонов.
На счет местонахождения уникального сокровища были выдвинуты десятки теорий и совершено множество экспедиций, чтобы найти комнату, однако все они провалились.
По одной из версий, спрятанная в подземных хранилищах комната была попросту уничтожена во время бомбежек.
«Я не верю, что Янтарная комната была уничтожена ракетами. Немцы переместили бы ее в безопасное место», — считает ветеран.
В 2001 году немецкий журнал Spiegel и Калининградский историко-художественный музей начали раскопки подвалов замка.
«Свидетели подтверждают, что в последний раз, когда комнату видели, она был упакована в ящики на заднем дворе замка. После британского воздушного налета в августе 1944 года ящики были перемещены в подвалы южного крыла», — рассказал журналист издания.
С ним согласен местный историк Сергей Трифонов, который занимается исследованием туннельного комплекса замка.
«Я верю, что Янтарная комната никогда не покидала Калининград. Я обнаружил бункер в 150 метрах от старого комплекса замка, мне удалось выкачать из него воду, после чего открылась пещера на глубине 16 метров», — рассказал Трифонов.
Пока все раскопки и поиски пришлось приостановить из-за проведения чемпионата мира-2018 по футболу. Но после окончания турнира, исследователь с единомышленниками собираются изучить подземные ходы, ведущие от бункера до замка, с помощью видеозондов, и, возможно, им все-таки удастся раскрыть тайну потерянной комнаты.
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