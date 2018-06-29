Как сделать классический интерьер модным: чёрно-белое решение

Сегодня мы заглянем в гости к польскому дизайнеру и декоратору Майе Краевской, владелице чудесного особняка в Варшаве. Особняк находится в историческом районе Варшавы и считается настоящим образчиком классической европейской архитектуры. Майя сделала в особняке перепланировку и оформила его согласно своим представлениям о том, каким должен быть по-настоящему красивый дом в классическом стиле.

Майя Краевская

Владелец Square Space Concept Store & Interior Design

squarespace.pl Такого удивительно гармоничного интерьера мы не встречали давно. Всё на своём месте, в каждой вазе и в каждом кресле таится элегантность и стиль. В таком доме жить одно удовольствие. Главное, что это очень простой и понятный интерьер. Никаких дизайнерских изысков и визуального перебора — этот дом по-настоящему изящный и по-европейски яркий.

Конечно, во многом это получилось благодаря аристократичной, но вместе с тем и уютной обстановке, прекрасно подобранной мебели и аксессуарам. Большая часть из них выпущена голландской фабрикой Eichholtz.

Холл и гостиная

Обратите внимание на уровень комфорта, который создан в доме. Дом оформлен в стиле английской классики конца XX века, с лёгкими нотками американского колониального стиля, но европейские интерьерные течения прослеживаются даже в классически правильном зонировании.

В интерьере господствуют белый, чёрный цвет и оттенки сиреневого. Это создаёт в доме атмосферу спокойствия и размеренности. Утренний кофе в такой гостиной облает своим собственным, непревзойдённым вкусом и ароматом.

Кабинет

Рядом с гостиной, недалеко от кухни и столовой, Майя сделала кабинет. Его окна выходят в сад. В небольшом помещении много света, оно хорошо проветривается.

Кухня и столовая

При всей элагантности интерьера кухня в доме очень эргономичная и функциональная. Столовая на кухне и столовая в центральной зоне дома выверены до мельчайших подробностей. Классика есть классика.

Спальня

В спальне преобладают благородные оттенки серого и сиреневого цвета. Чёрного практически нет. Белый — в деталях.

Широкая удобная кровать, стеклянный прикроватный столик, небольшой рабочий стол с удобным креслом — всё это доступно для воплощения в любом доме и даже квартире.

А вот так дом выглядит с улицы. Если бы он не был расположен в Варшаве (Польша), можно было бы подумать, что это скромный английский особняк на одной из лондонских или атлантских (Атланта, штат Джорджия, США) улиц.

Наше мнение:

— Нам понравилась удивительная простота, отсутствие вычурности и приятная атмосфера дома. Если для оформления использовали какие-то дорогие материалы, то это не выпячивается. Всё выглядит скромно, но очень красиво.

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