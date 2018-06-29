Бренд купальников Bodypoetry выпустили капсульную коллекцию для универмага «Цветной»

Российский бренд купальников и пляжной одежды Bodypoetry создали капсульную коллекцию специально для универмага «Цветной». В нее вошло два предмета для стильного летнего гардероба: купальник CAYO LARGO, вдохновленный моделью монахини 70-х годов Gucci, и черная сумка из фактурной сетки. Стоит отметить, что ассиметричный купальник уже был представлен в предыдущей коллекции бренда, а в рамках сотрудничества с «Цветным» его перевыпустили в новом цвете. Верх купальника — в оттенке нюд, а нижняя — угольно— черного. Капсульная коллекция вместе с основной линией бренда будет представлена с 6 по 13 июля в поп-ап-магазине на четвертом этаже «Цветного».