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Бренд купальников Bodypoetry выпустили капсульную коллекцию для универмага «Цветной»
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Бренд купальников Bodypoetry выпустили капсульную коллекцию для универмага «Цветной» 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Российский бренд купальников и пляжной одежды Bodypoetry создали капсульную коллекцию специально для универмага «Цветной». В нее вошло два предмета для стильного летнего гардероба: купальник CAYO LARGO, вдохновленный моделью монахини 70-х годов Gucci, и черная сумка из фактурной сетки. Стоит отметить, что ассиметричный купальник уже был представлен в предыдущей коллекции бренда, а в рамках сотрудничества с «Цветным» его перевыпустили в новом цвете. Верх купальника — в оттенке нюд, а нижняя — угольно— черного. Капсульная коллекция вместе с основной линией бренда будет представлена с 6 по 13 июля в поп-ап-магазине на четвертом этаже «Цветного».
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