Как сэкономить место в ванной: 5 беспроигрышных способов

Наверное, никто и никогда в истории дизайна не говорил и не думал, что его ванная слишком большая. Экономия пространства — вечная тема и головная боль как для заказчиков, так и для дизайнеров. Места всегда не хватает, и сейчас мы попробуем разобраться, почему так происходит и как это исправить.

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Избавьтесь от лишнего

Начните с основ. Откуда у вас целая коллекция халатов? Пробники косметики, которые старше ваших детей? Шесть видов гелей для душа и 13 шампуней? Неудивительно, что здесь не развернуться. Давайте подумаем, что в ванной действительно необходимо. Сама ванна, разумеется, или более компактный душ. Зеркало и хорошее освещение в зоне вокруг него. Коврик — наступать на холодный скользкий пол неприятно и опасно. Мыло и та косметика, которой вы регулярно пользуетесь. Полотенце — ну хорошо, пара полотенец для каждого члена семьи. Всё остальное уже можно считать лишним.

Наше мнение:

— Держите под рукой средства для уборки, но это не обязательно должны быть ведро и швабра. Для лёгкой ежедневной уборки поверхностей подойдут и влажные салфетки или губки. А чистая комната всегда выглядит лучше (и больше).

Уменьшите размер сантехники

Попробуем уменьшить самые крупные предметы в комнате. Подвесная сантехника выглядит легче и позволяет использовать пространство под ней. Душ вместо ванны экономит не только место, но и воду. И подумайте о том, чтобы установить маленькую раковину — угловую или как минимум округлой формы, а может быть даже и такую, в которой кран расположен с торца.

Организуйте мелочи

Убедитесь, что до всего нужного легко добраться. Подумайте о разделителях, в ящиках под раковиной например. На свободных поверхностях держите только ежедневно используемые предметы — зубную щётку, мыло. Принадлежности для мытья логично хранить в органайзере или на полочке непосредственно в душе. И не забудьте об открытых полках и использовании ниш для хранения мелочей.

Наше мнение:

— Организуйте пространство внутри шкафчиков тоже — поставьте флакончики у задней стенки на подставку, чтобы их было легче достать, или используйте вращающийся поднос — по-английски он называется Lazy Susan, или «ленивая Сюзанна», и вам позволит трудиться самую чуточку меньше, чем обычно, наводя порядок.

Добавьте света

Вспомните все полезные приёмы расширения пространства — светлые цвета, глянцевые поверхности, зеркала в интерьере. По возможности используйте больше одного светильника. Существует три типа освещения — общее, функциональное и акцентное, соответственно эти роли могут выполнить потолочные встроенные лампы, бра над раковиной и, например, свечи в тёмных углах.

Выбирайте комфорт

Трудно расслабиться в тесноте, поэтому нехватку места стоит уравновесить избытком удобства. Положите на пол мягкий коврик, повесьте яркие и пушистые полотенца, добавьте любимый декор — картину или статуэтку. И пусть даже занавеска в душе вызывает у вас улыбку каждый день.

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