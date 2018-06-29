Стильный деревянный дом по финскому проекту

Дерево — очень богатый и визуально щедрый материал. Даже небольшой участок дома, отделанный деревом, производит впечатление уюта, статусности и хорошего благосостояния хозяев. Но иногда хочется чего-то более приземлённого, простого. В этом случае стоит обратить внимание на опыт наших финских коллег, которые умеют использовать дерево так, как никто другой, строя и отделывая дома в ярком, но невероятно привлекательном минималистичном стиле. Финны — отличные специалисты в области урбанстайла, безукоризненных форм и линий.

Итак, перед нами дом, построенный по финскому проекту. Рассмотрим детально, чем же он так хорош.

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Гостиная, застеклённое патио

Обратите внимание на общий интерьер. Он очень сдержанный, но мебель, а в особенности освещение (встроенные диванные лампы), говорит о том, что хозяева дома — люди творческие, а на фоне внешней урбанистичности они всё-таки тяготеют к визуальному уюту.

Финские дизайнеры и архитекторы большое внимание уделяют не столько внешнему виду зданий, сколько интерьеру, который в каждом проекте тщательно прорабатывается. В нашем случае весь дом напоминает нагромождение кубов, но это никак не умаляет внутреннего комфорта помещений. Обратите внимание на лампы, светильники и декор. Дерево удачно соседствует со стеклом и винтажной керамикой. Стиль чувствуется даже в самой простенькой вазе.

Столовая и кухня

Кухня дома совмещена со столовой. Это обусловлено тем, что чаще всего в финских домах, построенных в современном стиле, зонирование полностью подведено под студию. Так удобнее и практичнее с точки зрения поддержания порядка.

Сочетание обшитых деревом стен и техники в стиле хай-тек на кухне сделали интерьер похожим на традиционные скандинавские арт-усадьбы в горах. Как правило, такие дома предназначены для отдыха, и их сложно адаптировать под городской стиль жизни. Но в этом проекте и архитекторам и дизайнерам удалось достичь цели — совместить урбанизм и модерн.

Спальня

Спальня совмещена с ванной комнатой. Дерево играет если не первую скрипку, то основную роль. Большое окно-дверь на террасу с прекрасным видом открывает широкие возможности для декора комнат. Если вы помните, мы уже писали о варианте спальня + ванная в софийском лофте. Получается очень и очень удобный вариант.

Внешний вид Так выглядит дом со стороны. Дерево и стекло, много света и скандинавская лаконичность вкупе с современной классикой.

Интерьерные акценты

Основными акцентами, кроме кубической формы и дерева, стали окна в пол, лампы и мебель. Мы подобрали несколько интересных идей из подобных проектов. Обратите внимание на лаконичность и чистоту интерьерных линий.

Окна в пол решают проблему зонирования пространства и визуального раширения помещений. Кажется, что гостиная с большими окнами просто огромна. Спальня тоже выигрывает от наличия окон в пол. Дерево придаёт интерьеру атмосферу благородства и высокого уровня комфорта.

Светильники и лампы зачастую добавляют даже самому минималистичному интерьеру красоты и некой романтики (приглушённый свет и огонь камина).

Хорошо освещённые комнаты визуально кажутся больше и уютнее. Отдельное внимание стоит обратить на неординарные, из ряда вон выходящие модели светильников. Они добавляют интерьеру характер и завершённость.

Даже если вам кажется, что люстра в форме веток с лампочками — это жуткий моветон, попробуйте последовать советам дизайнера и всё-таки добавить её в свой интерьер. В случае с деревянной обшивкой стен или вовсе деревянными стенами освещение играет роль константы, то есть того интерьерного элемента, который уравновешивает стили и скрывает возможные погрешности в декоре.

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